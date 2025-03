Vatikan veröffentlicht Foto von Papst Franziskus aus Klinik

Der Vatikan sorgt für Aufsehen: Ein neues Foto von Papst Franziskus I. (88) wurde gestern auf Instagram veröffentlicht und zeigt ihn erstmals nach seiner jüngsten Krankenhausbehandlung. Auf dem Bild sieht man den Argentinier in einem schlichten weißen Gewand vor einem Altar in der Krankenhaus-Kapelle sitzen. "Heute Morgen hat Papst Franziskus die heilige Messe in der Kapelle seines Appartements im zehnten Stock der Poliklinik Gemelli konzelebriert", heißt es in der Bildunterschrift.

Hintergrund der jüngsten Aufnahme ist die kürzliche Einlieferung des 88-Jährigen in ein Krankenhaus. Weder der Vatikan selbst noch die Ärzte hatten zuvor Details zum genauen Gesundheitszustand von Franziskus mitgeteilt. Es wurde lediglich bekannt, dass der Papst ärztlich beobachtet werden muss, weil er eine Niereninsuffizienz habe und zudem künstlich beatmet werden müsse. Nachdem der Papst kürzlich seine Anhänger noch mit einem gesundheitlichen Rückfall in Aufregung versetzt hatte, scheint es ihm nun allmählich besser zu gehen.

Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen und der ungewissen Lage in den letzten Wochen zeigte Papst Franziskus stets Dankbarkeit und Verbundenheit mit seinen Unterstützern. Besonders berührt war er von den vielen, liebevoll gestalteten Zeichnungen und Briefen der Kinder, die ihm aus aller Welt Mut zusprachen. Der Papst bedankte sich dafür über soziale Medien. "Danke für eure Nähe und die tröstenden Gebete, die ich aus aller Welt erhalten habe!", schrieb er auf X, und zeigte damit, wie sehr ihn die Anteilnahme der Menschen bewegt hatte.

Getty Images Papst Franziskus I. im September 2013

Getty Images Papst Franziskus I. im März 2023