Bei den GNTM-Girls stehen diese Woche die ersten Castings an

Die diesjährige Staffel von Germany's Next Topmodel nimmt Fahrt auf. Bevor Heidi Klums (51) 16 ausgewählte Models nach Los Angeles reisen dürfen, stehen in der Folge am Donnerstag laut einer Pressemitteilung von ProSieben mehrere hochkarätige Castings an. Heidi erklärt dazu: "Für mich ist das perfekt, denn ich sehe: Wer kann sich ein Leben als Model finanzieren?" Die Castings reichen von Editorial-Shootings für große Magazine wie Elle und Sports Illustrated bis hin zu einer anspruchsvollen Testaufnahme für Zadig & Voltaire, bei der Leichtigkeit und Eleganz in einem Aerial-Yoga-Set gezeigt werden müssen. Auch InStyle ist mit einer Sommerkampagne für elegante, weiße Looks vertreten.

Der erste große Höhepunkt erwartet die Models dann in L.A.: Ein märchenhafter Catwalk, der mit einem üppigen Teppich aus Gras verzaubert, wird zur Bühne für High Fashion und Nachhaltigkeit. "Wir sammeln Stoffe von Wertstoffhöfen und machen daraus tragbare Kunst", verrät die Designerin Chelsea Jean Lamm, die die eleganten und kunstvollen Outfits für den Laufsteg gestaltet hat. Als Gast-Jurorin ist Topmodel Anok Yai dabei, deren Walk die Kandidatinnen besonders beeindruckt. "Wie sie läuft, ist einfach unglaublich", sagt Laura, eine der Teilnehmerinnen.

Neben der harten Arbeit bleibt aber auch Zeit für zwischenmenschliche Momente. Der Besuch zweier ehemaliger Teilnehmer, dem Pärchen Grace Zakhour und Armin Rausch aus Staffel 19, bringt wertvolle Tipps und Erfahrungen in die Villa der Kandidatinnen. Sie erzählen von ihrem Start in der Modewelt und wie sie es geschafft haben, Fuß in der Branche zu fassen. Heidi selbst erklärt, dass es für sie nicht nur um die Leistung auf dem Laufsteg geht, sondern auch darum, wie die Kandidatinnen ihren eigenen Weg in der Model-Welt finden. Es bleibt spannend, welche der Nachwuchsmodels den Sprung in die nächste Runde meistern werden – und wer die Reise vorzeitig beenden muss.

Getty Images Anok Yai, Model, 2025

Getty Images Grace Zakhour und Armin Rausch, Blauer Panther Award 2024

