Ist Melody Haases Freundschaft mit Kumpel Menowin ruiniert?

In der vergangenen Woche gestand Melody Haase (31) ihrem engen Freund Menowin Fröhlich (37) bei Promis unter Palmen überraschend ihre Liebe. In der aktuellen Ausgabe der Reality-TV-Show ist die Stimmung zwischen den beiden DSDS-Bekanntheiten deshalb merklich angespannt. Melody entschuldigt sich bei Menowin für ihre Worte: "Tut mir leid, ich sage einfach Sachen, die ich fühle! Aber es ist ja auch mein Problem!" Ihr Mitstreiter wirkt alles andere als glücklich und empfindet das Ganze als ein großes Problem für sich und auch seine Familie. "Wir leben hier noch ein paar Tage auf diesem Raum hier zusammen. Glaubst du dann wirklich, dass es cool ist, wenn deine Frau weiß: Hey, da ist eine andere Frau, die ist verliebt in den, obwohl wir beide zusammen befreundet sind", erklärt Menowin Melody ehrlich.

Melody zeigt im anschließenden Einzelinterview unter Tränen Reue aufgrund ihres Liebesgeständnisses: "Oh man, ich habe mir gestern gar keine Gedanken über die Auswirkungen gemacht. Ich habe damit jemanden, den ich hier eigentlich total brauche, von mir weggestoßen." Im Verlauf der fünften "Promis unter Palmen"-Folge gehen sich die zwei so gut es geht aus dem Weg. Menowin verspricht seiner Kollegin allerdings hoch und heilig, niemandem etwas davon zu erzählen.

Melody hält sich nur bedingt daran – sie vertraut sich im Laufe der Folge Nikola Glumac (29) an. Dem TV-Casanova verrät sie jedoch nicht, dass sie sich in Menowin verliebt hat, sondern lediglich, dass der Mann vergeben ist. Nikola macht ihr direkt klar, dass der Typ dann mehr als tabu für sie sein sollte. "Das geht gar nicht", redet er auf sie ein. Dessen ist sich die Musikerin mehr als bewusst. Wie es mit ihrer und Menowins Freundschaft weitergeht, werden die kommenden Folgen zeigen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / BACKGRID Melody Haase bei der "The Fall Guy"-Premiere in Berlin

Anzeige Anzeige

© Joyn Melody Haase und Nikola Glumac bei "Promis unter Palmen" 2025

Anzeige Anzeige