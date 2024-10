Jaime Kings Ex-Mann Kyle Newman geht erneut vor Gericht

Der Ex-Mann von Jaime King (45), Kyle Newman (48), erhebt schwere Vorwürfe gegen die Schauspielerin. Laut InTouch beschuldigt er sie, "völlig aufgelöst" und "betrunken" gewesen zu sein, während ihre gemeinsamen Kinder James Knight (11) und Leo Thames (9) in ihrer Obhut waren. Am 23. Oktober reichte der Regisseur eine Klage am Los Angeles Superior Court ein und erklärte, er habe wenige Tage zuvor einen Anruf von seinen weinenden Kindern erhalten, die ihn inständig baten, sie abzuholen. Als er bei Jaime eintraf, wirkte sie angeblich "aufgelöst und wie betrunken" und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Kyle behauptete außerdem, die Kinder hätten an jenem Tag noch die gleiche Kleidung getragen wie am Vortag. Auf seine Frage, ob sie getrunken habe, habe sie angeblich nicht geantwortet.

Er nahm die Kinder mit und brachte sie zur Schule, wo eines von ihnen das Verhalten der Mutter einer Schultherapeutin meldete. In seinem Gesuch bat Kyle den Richter, die "White Chicks"-Darstellerin von den Kindern fernzuhalten, ihm das alleinige Sorgerecht zuzusprechen und nur beaufsichtigte Besuche für sie zu gestatten. Da Jaime unter Suchtproblemen leide, die das Wohl der Kinder gefährden, fordert der Schauspieler zudem regelmäßige Drogen- und Alkoholtests für sie. Laut Klageschrift seien die Kinder unter ihrer Aufsicht "in großer Gefahr" und so verängstigt, dass sie selbst darum gebeten haben, "mit dem Richter zu sprechen, um nicht zurück zu ihrer Mutter zu müssen". Sein Anwalt Garry M. Gekht betonte, Kyle befinde sich in einer "ernsten Situation" und bitte um Privatsphäre für seine Kinder.

Der Autor selbst erklärte, Jaime liebe ihre Kinder und er möchte lediglich, dass sie "Hilfe bekommt". Das Paar gab sich 2007 in Los Angeles das Jawort, doch nach 13 Jahren Ehe reichte der "Hart of Dixie"-Star im Mai 2020 die Scheidung ein und beantragte zugleich eine einstweilige Verfügung gegen Kyle. In den darauffolgenden zwei Jahren lieferten sich die beiden einen erbitterten Sorgerechtsstreit, der schließlich im September 2023 beigelegt wurde. Während der Scheidung eskalierte der Konflikt zunehmend, da Jaime und Kyle sich nicht nur um das Sorgerecht, sondern auch um finanzielle Unterstützung für die Kinder und den Ehegattenunterhalt stritten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jaime King, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Newman und Jaime King im Januar 2017