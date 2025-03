Kim Kardashians Kinder vermissen sie nicht, wenn sie weg ist

Kim Kardashian (44) und ihre Schwester Khloé Kardashian (40) verbrachten kürzlich zwei Tage in Mumbai, um an einer Hochzeit im Kreise der einflussreichen Familie Ambani teilzunehmen. Wie in der jüngsten Folge ihrer Realityserie The Kardashians zu sehen war, nutzte Khloé die Gelegenheit, um per FaceTime ihrer sechsjährigen Tochter True ihr Outfit zu zeigen. Dieses wurde eigens von Designern für die Reise entworfen. Die Reaktion ihrer Tochter fiel jedoch kühl aus, was Khloé in einem Interview zugeben ließ: "Das ist die längste Zeit, die ich jemals von meinen Kindern getrennt war." Kim nahm es gelassen und fügte mit einem Lächeln hinzu: "Meine Kinder könnten nicht weniger interessiert sein, wenn ich mal über eine Woche weg bin."

Während des Drehs erzählte Kim zudem von einem besonderen Moment mit ihrer ältesten Tochter North (11), die eingeladen wurde, beim Hollywood Bowl den Song "I Just Can't Wait to Be King" aus dem Film "Der König der Löwen" zu performen. Während die Elfjährige mit einer beeindruckenden Professionalität an die Sache heranging, gestand Kim, dass sie selbst nervöser gewesen sei als ihre Tochter. Dabei zeigte sie sich ihren Kritikern gegenüber entschlossen. "Wenn jemand auf ein feierndes Kind losgeht, das den Moment seines Lebens hat… F**** euch", sagte sie deutlich. In einer anderen Episode der Serie betonte Kim ihre große Verantwortung als Mutter und setzte strenge Regeln für ihre Kinder durch, als diese gefährliche Wheelies mit ihren Fahrrädern probierten.

Als Realitystar hat Kim sich längst an das Rampenlicht gewöhnt, doch sie hebt immer wieder die Herausforderungen hervor, die das Muttersein mit sich bringt. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Kanye West (47) erzieht sie vier Kinder: North, Saint (9), Chicago (7) und Psalm (5). In einem Interview erklärte sie, dass die Erziehung für sie die anspruchsvollste Aufgabe sei: "Das ist ohne Zweifel der härteste Job der Welt." Trotz ihrer weltweiten Berühmtheit zeigt Kim immer wieder, wie wichtig ihr die Entwicklung und Sicherheit ihrer Kinder sind. Auch Khloé, die mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (34) zwei Kinder großzieht, stimmt dem zu. "Mama zu sein, verändert einfach alles", verriet sie in einer früheren Folge der Show.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter North im Restaurant "Nobu" in L.A.

Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars, März 2025

