Mariah Carey und Anderson .Paak heizen Liebesgerüchte an

Mariah Carey (55) und Anderson .Paak heizen erneut die Gerüchteküche um eine mögliche Romanze an. Die Sängerin und der Musiker erschienen am Montag bei den iHeartRadio Music Awards in Los Angeles – und sorgten für viel Aufsehen. Als Mariah den prestigeträchtigen Icon Award entgegennehmen sollte, stand ihr kein Geringerer als Anderson zur Seite. Er half ihr dabei, die Bühne zu betreten, wie ein Video zeigt, das TMZ vorliegt. Auf diesem ist zu sehen, wie der Grammy-Preisträger Mariahs Hand nimmt und ihr liebevoll die Treppenstufen hochhilft.

Bereits seit einigen Monaten kursieren Gerüchte, dass die beiden nicht nur beruflich eng zusammenarbeiten. Mariah und Anderson wurden erstmals vergangenes Jahr während der Feiertage gemeinsam gesichtet, als sie in Aspen einen ausgelassenen Abend zusammen verbrachten. Laut dem Boulevardblatt wirkten die beiden sichtlich vertraut miteinander, was die Spekulationen über eine mögliche Liebesbeziehung befeuerte. Auch Paparazzifotos kurbelten die Gerüchte an, auf denen die beiden Musiker Händchen hielten.

Mariahs Liebesleben ist seit jeher ein Thema von großem Interesse für Fans und Medien. Nach ihrer Ehe mit Nick Cannon (44), mit dem sie die Zwillinge Moroccan (13) und Monroe (13) hat, hielt sie ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Anderson, der nicht nur als Musiker, sondern auch als Produzent erfolgreich ist, gilt wiederum als jemand, der stets privat mit seinem Liebesleben umgeht. Ob die Verbindung der beiden tatsächlich romantischer Natur ist, bleibt aktuell offen.

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Getty Images Anderson .Paak, Musiker

