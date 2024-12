Mariah Carey und Anderson .Paak halten Händchen in Aspen

Mariah Carey (55) und Anderson .Paak heizen die Gerüchte um eine mögliche Romanze weiter an. Die beiden Musiker wurden am Sonntag erneut zusammen gesehen. Sie verabredeten sich für ein Abendessen im Duemani Restaurant in Aspen und verließen das Lokal Hand in Hand. Das zeigen Fotos, die TMZ vorliegen. Während ihres Dinners, das in einem kostspieligen Urlaubsort in Colorado namens Aspen stattfand, zeigten sich die zwei auffallend vertraut – unter anderem soll Anderson Mariahs Hand geküsst haben.

Das Duo wurde nicht zum ersten Mal zusammen gesehen: Bereits zuvor verbrachten sie Zeit miteinander, unter anderem bei einem Dinner in einem Steakrestaurant, bei dem sie ebenfalls für aufmerksame Blicke sorgten. Personen aus ihrem Umfeld behaupten jedoch, dass die beiden kein Paar seien und lediglich an gemeinsamen musikalischen Projekten arbeiten. Berichten zufolge haben Mariah und Anderson über die Feiertage in einem Studio in Aspen an neuen Songs gearbeitet.

Zu den Liebesgerüchten haben sich Mariah und Anderson bisher nicht persönlich geäußert. Das Weihnachtsfest verbrachten die beiden Musiker aber offenbar getrennt voneinander. Denn die "All I Want for Christmas Is You"-Sängerin teilte auf Instagram einen Einblick in ihre Feiertage. Gemeinsam mit ihren Zwillingen und dem Weihnachtsbaum posierte Mariah in einem prachtvollen roten Samtkleid.

Anzeige Anzeige

MEGA Mariah Carey, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey an Weihnachten 2023

Anzeige Anzeige