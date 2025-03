Ryan Reynolds beantragt Abweisung von Justin Baldonis Klage

Der Rechtsstreit zwischen Ryan Reynolds (48), Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) spitzt sich weiter zu. Der "Deadpool"-Schauspieler beantragt jetzt die Abweisung der 400-Millionen-Dollar-Klage, die der Filmproduzent gegen ihn, seine Ehefrau und andere Kollegen und Teammitglieder des Schauspielers eingereicht hatte. Laut den eingereichten Gerichtsdokumenten, die unter anderem Deadline vorliegen, wirft Justin dem Paar unter anderem Verleumdung und zivilrechtliche Erpressung vor. Der Kern der Vorwürfe: Ryan habe Justin privat als "Sexualstraftäter" bezeichnet. Reynolds’ Anwälte argumentieren jedoch, dass es sich um eine geschützte Meinungsäußerung handele und die Klage keine fundierten Beweise für Verleumdung liefere.

Ryans Anwälte erklären weiter, dass der Schauspieler die Aussagen über den Jane the Virgin-Star aufgrund der Vorwürfe von sexueller Belästigung und Vergeltung gegen diesen gemacht habe. Diese Vorwürfe seien zuvor von Blake "privat und in mehreren Beschwerden" geäußert worden. Zudem habe Justin in der Vergangenheit offen über sein Fehlverhalten gegenüber Frauen gesprochen. Ryans Verteidigung beschreibt Justins Klage als einen Versuch, Ryan öffentlich zu diffamieren, und bezeichnet die eingereichten Vorwürfe als "reine Klickköder" ohne rechtliche Grundlage. Der It Ends With Us-Star werde in den Unterlagen als dünnhäutig und auf Rache aus beschrieben, nachdem er sich unter anderem über die satirische Figur "Nicepool" im neuen "Deadpool"-Film empört habe.

Justin, der neben seiner Schauspielkarriere auch als Produzent und Regisseur bekannt ist, hat sich bisher nicht direkt zu den Anschuldigungen geäußert – immer nur über seinen Anwalt. Der Filmstar, der zuletzt durch seine Arbeit am Film "It Ends With Us" Schlagzeilen machte, setzt sich öffentlich häufig für Themen wie Gleichberechtigung und positive Männlichkeit ein. Ryan hingegen, inzwischen bekannt für seine spitze Zunge und seinen offenherzigen Humor, steht fest an der Seite seiner Frau. Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist und vier gemeinsame Kinder hat, ist dafür bekannt, sich öffentlich gegenseitig zu unterstützen – sei es im Privatleben oder bei beruflichen Herausforderungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni im August 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds beim "Saturday Night Live"-Jubiläum 2025