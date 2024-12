Ryan Reynolds unterstützt Blake Lively in Belästigungsklage

Blake Lively (37) hat letzte Woche eine Klage gegen ihren It Ends With Us-Regisseur und Co-Star Justin Baldoni (40) eingereicht, in der sie ihn beschuldigt, sie sexuell belästigt und ein "feindseliges" Arbeitsumfeld am Set geschaffen zu haben. Der Schauspieler, bekannt aus Jane the Virgin, weist die Vorwürfe indes vehement zurück. In ihrer Klageschrift führt Blake zahlreiche beunruhigende Situationen an, darunter unangekündigte Besuche in ihrer Umkleidekabine, unangemessene Bemerkungen sowie improvisierte intime Szenen ohne Absprache. Zuletzt wurde bekannt, dass ihr Ehemann Ryan Reynolds (48), mit dem sie seit über einem Jahrzehnt verheiratet ist, eine große Stütze für sie ist: "Ryan ist immer ihr Fels in der Brandung. Sie haben eine ganz besondere Beziehung. Er ist in vielerlei Hinsicht sehr stolz auf sie", äußerte sich eine nahestehende Quelle gegenüber dem Magazin People.

Ryan selbst äußerte sich bisher nicht direkt zu den Anschuldigungen, trat jedoch in einem Video für die Charity-Kampagne "SickKids" auf, die sich für Kinderkrankenhäuser einsetzt. In einer emotionalen Botschaft dankte er den Beteiligten und erklärte, dass er und Blake "jede Spende bis zu 500.000 Dollar verdoppeln" würden. Das Video, in dem auch eine ihrer Töchter im Deadpool-Kostüm mitspielt, sei in einer Zeit entstanden, "in der ich mich wirklich nicht danach fühlte, den Anzug anzuziehen," schrieb Ryan auf Instagram. Während Blakes Klage weiterhin Aufmerksamkeit erregt, bekunden immer mehr Hollywood-Größen – darunter Co-Stars wie Brandon Sklenar (34), Autoren und Regisseure wie Paul Feig (62) – ihre Unterstützung für die Schauspielerin.

Justins Anwalt, Bryan Freedman, reagierte in einer Erklärung gegenüber People auf die Anschuldigungen und sagte, dass die Klage dazu diene, "ihren negativen Ruf zu verbessern". Ihre Behauptungen seien "falsch, unverschämt und absichtlich anzüglich, mit der Absicht, öffentlich zu verletzen". Blake und Ryan gelten als eines der einflussreichsten Paare Hollywoods. Mit ihren vier gemeinsamen Kindern – den Töchtern James (10), Inez (8) und Betty (5) sowie Sohn Olin – scheinen sie ein harmonisches Familienleben zu führen. Blake hat immer wieder betont, welch wichtige Rolle Ryan in ihrem Leben spielt und umgekehrt. Gleichzeitig engagieren sich die beiden regelmäßig wohltätig, wie auch die jüngste Kampagne zeigt.

