Vater von Elon Musk spricht offen über dessen Kindheit

Errol Musk, der Vater des Unternehmers Elon Musk (53), hat in einem Interview mit RTL offen über seinen berühmten Sohn gesprochen und dabei keine Scheu vor deutlichen Worten gezeigt. "Er ist bei mir aufgewachsen, nicht bei seiner Mutter", erklärte er und betonte, dass dieser die von ihm vermittelten Werte verkörpere. Errol ließ jedoch auch klare Kritik anklingen. So bezeichnete er Elon als "ängstlich" und fügte hinzu, dass dieser "nicht gut darin sei, Menschen zu erreichen und sich richtig zu präsentieren". Anlass des Interviews waren unter anderem Vorwürfe, Elon habe im Zuge eines Auftritts den Arm in einer Weise gehoben, die an einen Hitlergruß erinnerte.

Elon gerät immer wieder in die Schlagzeilen – sei es durch seine teils provokanten Tweets, politischen Äußerungen oder inzwischen ikonische öffentliche Auftritte. Auf die Frage, wie er das Verhalten seines Sohnes beurteile, reagierte Errol ausweichend und erklärte, Elon sei in solchen Momenten überfordert und habe offensichtlich nur schnell von der Bühne verschwinden wollen. Derlei Zwischenfälle zeugen für ihn anscheinend eher von einer Unsicherheit seines Sohnes als von bewussten Handlungen oder Meinungen. Ob Elon die Werte seiner Erziehung jedoch immer so umsetzt, wie es ihm selbst vorschwebt, scheint für den ehemaligen Ingenieur fraglich zu sein.

Die Beziehung zwischen Errol und seinem Sohn Elon war in der Vergangenheit immer wieder Gegenstand öffentlicher Spekulationen. Während Elon seine Mutter Maye Musk (76) bei zahlreichen Gelegenheiten erwähnte und sie zu Events mitbrachte, thematisierte er seinen Vater Errol nur wenig. Der weltweit als Kopf hinter Unternehmen wie Tesla und SpaceX bekannte Unternehmer macht ohnehin eher mit seinen Geschäftsideen auf sich aufmerksam, denn durch familiäre Geschichten.

Getty Images Elon Musk, Februar 2025

Getty Images Maye Musk mit ihrem Sohn Elon bei der Met Gala 2022

