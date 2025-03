Action-Legende Bruce Willis feiert seinen 70. Geburtstag

Bruce Willis (70) feiert am 19. März seinen 70. Geburtstag – ein Jubiläum, das Fans weltweit in Ehrfurcht innehalten lässt. Doch der Schauspieler, der durch seine legendären Rollen in Filmen wie "Stirb langsam" und "Pulp Fiction" Berühmtheit erlangte, hat sich bereits 2022 aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Der Grund: eine Aphasie-Diagnose, die später in frontotemporale Demenz konkretisiert wurde. Diese unheilbare Erkrankung beeinträchtigt sowohl Bruces Sprachfähigkeit als auch sein Gedächtnis. Sein Abschied von der Schauspielerei war ein tiefer Einschnitt, nicht nur für ihn, sondern auch für die Welt des Actionkinos.

Geboren wurde der "Armageddon"-Star in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz, bevor er im Kleinkindalter mit seiner Familie nach New Jersey zog. Dort entdeckte er in jungen Jahren das Schauspiel für sich – wohl eine wahre Erlösung, da es ihm half, sein starkes Stottern zu überwinden. Seine Karriere begann in den 1980er-Jahren mit Rollen in romantischen Komödien und der beliebten Serie "Das Model und der Schnüffler", bevor er sich 1988 mit der Rolle des Polizisten John McClane in "Stirb langsam" endgültig als Actionheld etablierte. Es folgten Kultklassiker wie "12 Monkeys", "Das fünfte Element" und "Sin City", die ihn zur Ikone machten. 2006 wurde Bruce mit einem Stern auf dem Walk of Fame ausgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt zählte er dem Forbes-Magazin zufolge neben Leonardo DiCaprio (50), Will Smith (56) und Johnny Depp (61) zu den bestverdienenden Hollywood-Stars. Wenige Jahre später folgte dann jedoch ein Rückschritt in Richtung einfacher Low-Budget-Produktionen – nichtsdestotrotz bleibt sein Vermächtnis unvergessen.

Privat ist Bruce Willis von einem starken familiären Netz umgeben. Mit seinen zwei Ehefrauen, ehemals Demi Moore (62) und seit 2009 Emma Heming (46), hat er insgesamt fünf Töchter, die ihm in dieser schweren Zeit beistehen. Die Familie, die trotz der Trennung von Demi eng verbunden ist, teilt immer wieder emotionale Einblicke in das Leben des erkrankten Stars. Seine jetzige Frau Emma beschreibt ihn liebevoll als "einen echten Gentleman" und lobt seine Stärke und Güte. Während die Welt den Künstler Bruce Willis feiert, bleibt für seine Familie die Person im Mittelpunkt – ein Ehemann, Vater und Held, der trotz Rückschlägen nicht aufgibt.

Getty Images Bruce Willis im Jahr 1988 bei der "Stirb langsam"-Filmpremiere

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und seine Familie

