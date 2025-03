Die "#CoupleChallenge"-Stars verspielen erneut viel Geld

So richtig laufen will es für die neuen #CoupleChallenge-Kandidaten bisher nicht. In der zweiten Folge müssen die Promi-Teams zur zweiten Challenge antreten. Es geht wie immer darum, möglichst viel von der Gewinnsumme zu schützen. Das Spiel funktioniert so: Während zwei Kandidaten, Tobias Wegener (31) und Julian Stoeckel (37), von einer Felswand Schaumstoffwürfel ins Wasser werfen, müssen die anderen diese auf einer Matte, die auf der Wasseroberfläche schwimmt, stapeln. Eine wacklige Angelegenheit, denn die Wand darf nicht umkippen, sonst ist viel Geld futsch. Auf Anraten von Rainer Gottwald (59) gehen die Promis langsam und vorsichtig vor. Die richtige Strategie, wie sich herausstellt, denn sie schaffen es, drei Reihen Würfel zu stapeln – damit sind 20.000 Euro gesichert. Auf die vierte Reihe verzichten sie, um auf Nummer sicherzugehen. Das bedeutet allerdings einen Verlust von 10.000 Euro.

Auch wenn die gesicherte Summe größer ist als die verlorene, sind manche der Promis unzufrieden mit dem Ergebnis. Unter anderem Sandra Sicora (32) hätte lieber das ganze Geld eingestrichen. Ihr Teampartner Tobi versucht ihr zu erklären: "Immerhin besser als komplett alles zu verlieren." Manch anderer sieht das Problem, warum es mit den letzten 10.000 Euro nicht geklappt hat, bei Rainer, der das Spiel koordinierte. "Wir hätten das locker geschafft, das wäre möglich gewesen", meint Gigi Birofio (25) abseits der Gruppe. Auf Tobis Frage, warum sie das nicht gemacht haben, erklärt Gigi, der ehemalige Box-Manager hätte ihnen das so gesagt. Zu Rainers Art, die Führung zu übernehmen, hat er seine eigene Meinung: "Das war wie Militär. [...] Das war so Thorsten Legat 2.0."

Spielerfrau Dilara Kruse kann nicht verstehen, warum Gigi die Schuld ausgerechnet bei Rainer sucht. Sie betont, dass die Gruppe ohne seine Kompetenz vielleicht noch mehr Geld verloren hätte. "Rainer ist ein guter Coach. [...] Egal, wie respektlos jemand zu ihm ist, er ist so: 'Du hast das gut gemacht.' Das ist so eine schöne Stärke, so einen braucht man immer im Team", betont die Influencerin. Und immerhin lief es bei diesem Spiel schon besser als beim ersten, bei dem das Team 12.000 Euro verlor. Die Gewinnsumme von 100.000 Euro schrumpfte bisher auf 78.000 Euro. Ob die Kandidaten sich in den kommenden Spielen besser anstellen, wird sich noch zeigen.

"#CoupleChallenge" läuft seit dem 6. März auf RTL+ und ab dem 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Das zweite "#CoupleChallenge"-Spiel

Anzeige Anzeige

Instagram / rainergottwald Rainer Gottwald, Sieger von "Promi Big Brother" 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige