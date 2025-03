Die "#CoupleChallenge"-Stars vermasseln die erste Prüfung

Gleich in der ersten Folge #CoupleChallenge wird es für die Promi-Duos ernst. Sie müssen zu ihrer ersten Prüfung antreten und diese erfordert nicht nur Koordinationsfähigkeit, sondern auch Wissen über den jeweiligen Team-Partner. Um einen Teil der Gewinnsumme zu sichern, muss ein Teil des Teams im Neoprenanzug auf den See. An dem Anzug sind Scheiben befestigt. Der andere Teil bleibt an Land und muss Fragen zum Partner beantworten. Ist die Antwort richtig, darf eine Scheibe entfernt werden. Bleiben am Ende Scheiben über, muss der Partner auf dem See diese abmachen, während er von einem Luftkissen hochgeschleudert wird. Das Spiel läuft jedoch offenbar nicht so, wie die Stars es sich erhofft haben. Während die kleineren Geldbeträge noch leicht gesichert werden können, scheitern die Kandidaten ausgerechnet an den höheren Beträgen – zu allem Ärger sogar an den 7.000 Euro.

Das ist nämlich die höchste Summe und verteidigt wird sie von Julian Stoeckel (37) und seinem Partner Marcel – eigentlich eine sichere Bank, denn die beiden sind seit sieben Jahren ein Paar. "Er weiß alles über mich", verspricht Julian anfänglich noch. Bei den Fragen gehen die Meinungen dann jedoch offenbar auseinander. Julian beantwortet mehr falsch als richtig und Marcel muss noch sechs Scheiben entfernen – das gelingt ihm aber nicht. Die beiden sind jedoch nicht die einzigen, die die Challenge versemmeln: Auch Gigi Birofio (25) und sein Onkel Luciano verlieren ihre Summe von 3.000 Euro. Das scheint aber in erster Linie daran zu liegen, dass Gigi beim Beantworten der Fragen ein wenig unkonzentriert scheint. Luciano muss seinem Neffen immer wieder zurufen: "Konzentriere dich!"

Zuletzt geht auch der Geldbetrag von Iris Klein (57) und ihrem Partner Stefan flöten. Die beiden sind für 2.000 Euro zuständig. Zwar schlagen sie sich in der Fragerunde ganz okay, aber Iris muss am Ende nur noch vier Scheiben abreißen – ihr gelingt es im Flug jedoch nicht, die Platten von ihrem Anzug zu entfernen. Von der Gewinnsumme von 100.000 Euro sind somit insgesamt 12.000 Euro verpufft. Dass das Geld weg ist, dürfte für die Reality-Bekanntheit im ersten Moment aber nebensächlich gewesen sein – sie taucht nämlich bäuchlings ins Wasser ein und erleidet durch den Aufprall auf die Brust sichtbar Schmerzen. "Ich bin auf die linke Brust gestürzt und die tut jetzt voll weh", klagt sie den Produktionsmitarbeitern. Im Interview danach erklärt sie weiter: "Das war Horror. Das war die krasseste Challenge, die ich mir erträumt habe. Natürlich in meinen Horror-Albträumen."

"#CoupleChallenge" läuft seit dem 6. März auf RTL+ und ab dem 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

RTLZWEI Marcel Damaschke und Julian Stoeckel bei "#CoupleChallenge"

RTLZWEI Iris Klein mit den "#CoupleChallenge"-Kandidaten

