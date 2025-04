"Die Verräter"-Staffelauftakt sorgt direkt für starke Quoten

Besser hätte der Start in die neue Staffel für Die Verräter nicht laufen können. Dienstagabend startete das Format im Free-TV in eine neue Runde – und punktete direkt mit glänzenden Quoten. Wie das Presseportal berichtet, überzeugte die Show unter der Führung von Sonja Zietlow (56) vor allem in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Hier landete "Die Verräter" bei großartigen 13,6 Prozent Marktanteil, was den bisher stärksten Staffelauftakt darstellt. Die Zuschauerzahlen für die erste Folge lagen im Durchschnitt bei ungefähr 1,76 Millionen und können sich ebenfalls sehen lassen.

Bei "Die Verräter" geht es in erster Linie darum, nicht aufzufliegen. Dafür müssen die Kandidaten mit den bösen Rollen geschickt lügen und die anderen hinters Licht führen – nur wenn sie nicht entdeckt werden und ins Finale kommen, können sie gewinnen. In diesem Jahr wählte Moderatorin Sonja unter ihren 16 Kandidaten Wayne Carpendale (48), Mirja du Mont (49), Motsi Mabuse (44) und Charlotte Würdig (46) als Verräter aus. Jede Nacht dürfen sie bestimmen, wer von ihren Mitstreitern ausgeschaltet wird. Keine leichte Aufgabe. "Es ist schon irgendwo zwischen Bürde und einer Last", meint Wayne im Einzelinterview.

Wer aus dem Spiel rausfliegt, entscheidet die Gemeinschaft – dabei geht es vor allem darum, die Verräter zu enttarnen und zu eliminieren, damit sie niemanden mehr ausschalten können. Auch in der ersten Folge musste direkt ein Kandidat seine Koffer packen. Die Gruppe entschied sich für Let's Dance-Juror Jorge González (57). Doch mit der Vermutung, er spiele ein falsches Spiel, lagen die Promis falsch. Jorge ist kein Verräter, sondern ein Loyaler. Die Gruppe der Verräter schlug ebenfalls schon in der ersten Folge zu: Sie eliminierten Mentalist Timon Krause (30) – offenbar aus Sorge, seine Fähigkeiten könnten ihnen gefährlich werden. "Ich kann es komplett nachvollziehen, dass die Verräter denken, als Mentalist könnte man gefährlich werden – traurig", zeigte Timon bei seinem Rauswurf Nachsicht.

RTL Wayne Carpendale, Charlotte Würdig, Mirja du Mont und Motsi Mabuse bei "Die Verräter", 2025

RTL / Stefan Gregorowius Timon Krause, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Teilnehmer, 2025

