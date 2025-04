Zweite Folge "Die Verräter": Welche Stars wurden eliminiert?

Die beliebte Spielshow Die Verräter – Vertraue Niemandem! ist in die dritte Runde gegangen. Seit Dienstag können begeisterte Zuschauer die ersten zwei Folgen des Formats online abrufen. Schon vier Teilnehmer mussten das Feld räumen und aus der legendären Villa abreisen. In Folge eins wurde Timon Krause (30) von den vier Verrätern ermordet. Am runden Tisch geriet Jorge González (57) ins Kreuzverhör seiner Mitspieler – auch er musste seine Sachen packen und gehen. In der zweiten Nacht entschieden sich die Verräter, Sandy Möllings (44) Leben ein Ende zu setzen. "Für mich muss es Sandy sein. Entweder killt die mich oder ihre Anhänger", erklärte Charlotte Würdig (46) die Entscheidung.

Die Sängerin ging mit ihrem Spiel-Aus recht gelassen um. "Da wurde ich wohl jemandem gefährlich. Da wusste ich wohl mehr, als euch lieb war", kommentierte Sandy ihre Ermordung. Doch die Musikerin ist nicht die Einzige, die in dieser Folge eliminiert wurde: Auch Jan Hofer (75) musste dran glauben. Der Fernsehmoderator verhielt sich für einige seiner Mitstreiter wie ein Verräter, also musste er weichen. Alle vier ausgeschiedenen Teilnehmer waren allerdings Loyale! Folgt in Folge drei die nächste Loyale? Die Verräter dürfen in der kommenden Nacht nämlich nicht morden, wie bisher gewohnt. Sie müssen eine Person mit einem Fluch belegen – gesagt, getan! Motsi Mabuse (44) verflucht Martina Voss-Tecklenburg (57). Ob sie ihre Mission erfolgreich beendet hat, wird sich allerdings erst in Folge drei zeigen.

Im Vorfeld sprach Martina mit RTL über die Taktik, die sie im Schloss der Verräter und Loyalen verfolgen möchte. Die einstige Trainerin der Frauennationalmannschaft wolle vor allem einen kühlen Kopf bewahren – ob ihr das in der kommenden Folge gelingen wird? Bisher scheint es so, als sei sie die größte Gefahr für die Verräter. Ob Martina erfolgreich verflucht wurde oder nicht, wird sich zeigen. Vor allem die Ungewissheit der Rollenzuteilung reizte die 57-Jährige, wie sie dem Sender vor den Dreharbeiten verriet: "Ich glaube, es ist deshalb so spannend, bei 'Die Verräter' dabei zu sein, weil man vorher nicht weiß, welche Rolle man zugewiesen bekommt. Außerdem darf man seine Rolle ja nicht offenbaren."

RTL Sandy Mölling bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

RTL Martina Voss-Tecklenburg und Motsi Mabuse bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

