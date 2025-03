Dieses Team verliert das erste "#CoupleChallenge"-Exit-Game

In der zweiten Folge von #CoupleChallenge geht es ans Exit-Spiel. Dabei müssen die Ex-Partner Tommy Pedroni (29) und Sandra Sicora (32) gegeneinander antreten – mit ihren jeweiligen Duos Paulina Ljubas (28) und Tobias Wegener (31). Während Sandra und Tobi richtig gut harmonieren und eine Reihe verschiedener Fragen mit Bravour beantworten können, haben Tommy und Paulina es nicht ganz so leicht. Sie gehen am Ende als Verlierer hervor.

Über die Niederlage ist vor allem Tommy sichtlich enttäuscht und merkt gegenüber der Kamera an: "Noch nie im ganzen Leben bin ich irgendwo so schnell rausgeflogen." Weniger traurig über die Pleite des Reality-Paars ist hingegen dessen Ex-Freundin Sandra. Sie schwärmt im Interview mit einem breiten Grinsen im Gesicht: "Man sieht mir an, dass es mir richtig gut dabei geht bei dem Gedanken, dass ich den Ex jetzt rausgehauen habe. Der kann jetzt schön Koffer packen!"

Wieder bei den anderen Kandidaten angekommen, versteckt sie ihre Schadenfreude nicht: "Bei jedem andern hätte ich gesagt, es tut mir voll leid, dass wir euch abgezogen haben. Aber bei ihm denk ich mir so: 'Tschüss! Verpiss dich nach Nizza.'" Als das Verliererpärchen zu den Promis trifft, klatschen diese aus Respekt Beifall. Das kommt bei Paulina und Tommy aber ganz und gar nicht gut an: "Man muss nicht applaudieren oder sagen, dass es einem leidtut. Die haben uns nominiert." Beide beschweren sich sichtlich angefressen und pöbeln mit einigen Schimpfwörtern. Trotz ihres lautstarken Protests müssen sie dennoch als erstes Paar das Format verlassen.

"#CoupleChallenge" läuft seit dem 6. März auf RTL+ und ab dem 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

Anzeige Anzeige

RTL Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Anzeige Anzeige

Anzeige