Ellen Pompeos Tochter darf "Grey's Anatomy" nicht sehen

Ellen Pompeo (55) sorgt aktuell für Gesprächsstoff, nachdem sie in der TV-Sendung "Jimmy Kimmel Live!" einen Einblick in ihr Familienleben gegeben hat. Die Schauspielerin, bekannt aus der Erfolgsserie Grey's Anatomy, verriet, dass sie ihrer zehnjährigen Tochter Sienna May nicht erlauben möchte, die Serie zu sehen. Der Grund? Obwohl viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler bereits Folgen angeschaut haben, hält Ellen ihre Tochter noch für zu jung dafür. "Ich will nicht, dass meine Tochter mich schon jetzt in Unterwäsche im Fernsehen sieht", erklärte die 55-Jährige gegenüber Jimmy Kimmel (57). Ihre ältere Tochter Stella Luna (15) durfte hingegen bereits einen Blick in die Geschichten um das Seattle Grace Hospital werfen.

Seit über 20 Jahren spielt Ellen die Rolle der Dr. Meredith Grey in der von Shonda Rhimes (55) geschaffenen Serie. Mittlerweile hat sie sich von ihrem regelmäßigen Engagement zurückgezogen, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Zusammen mit ihrem Ehemann Chris Ivery, mit dem sie seit 2007 verheiratet ist, hat sie drei Kinder: Stella, Sienna und den achtjährigen Eli Christopher.

In Interviews hebt sie immer wieder hervor, wie wichtig es ihr ist, ihren Töchtern Vorbilder zu präsentieren. "Meine Töchter sind schwarz, daher ist es mir wichtig, dass sie starke, wunderschöne schwarze Frauen sehen", erklärte Ellen in einem früheren Gespräch mit dem People Magazine. Für sie sei es entscheidend, nicht nur ihre persönliche Mission zu verfolgen und Vorurteile abzubauen, sondern ihren Kindern auch eine kraftvolle Botschaft zu vermitteln: Sie sollen unterstützt und gestärkt werden. Und wer weiß? Vielleicht darf Tochter Sienna bald ihre erste Folge von "Grey's Anatomy" sehen.

Instagram / ellenpompeo Ellen Pompeo und Stella Luna Ivery

Getty Images Ellen Pompeo und ihr Ehemann Chris Ivery, 2019

