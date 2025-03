Franziska van Almsick schwärmt von ihren beiden Söhnen

Die einstige Olympia-Schwimmerin Franziska van Almsick (46) gibt selten private Einblicke – beim Female Impact Summit machte sie nun aber eine Ausnahme. In einem Gespräch mit dem Magazin Gala erzählte sie stolz von ihren Söhnen Don Hugo (18) und Mo Vito, die sie mit ihrem Lebensgefährten, dem Unternehmer Jürgen B., hat. Besonders der respektvolle Umgang ihrer Kinder mit Frauen und Mädchen liege ihr am Herzen, betonte sie: "Ich habe sehr respektvolle Jungs zu Hause." Dabei machte sie kein Geheimnis daraus, dass diese Werte durch Erziehung und Vorleben vermittelt werden müssen.

Die Erziehung ihrer Kinder beschrieb Franziska als intuitiv und "aus dem Bauch heraus". Sie legt Wert darauf, den beiden ein gesundes Maß an Freiheit zu bieten und sie in ihren Interessen zu ermutigen, ohne Druck auszuüben. "Das Wichtigste für mich ist, dass meine Kinder glücklich sind und sie das machen, was sie wollen", erklärte die 46-Jährige in der Vergangenheit im Interview mit der Bild. Dennoch gestand sie auch, dass sie insgeheim den Wunsch gehegt habe, ihre Kinder irgendwann einmal als Athleten im Stadion anzufeuern. Diesen Traum hat sie jedoch nie aufgedrängt – für sie stehe an erster Stelle, dass ihre Söhne eigene Wege gehen können.

Dass ihre Kinder bisher ein Leben fernab der Öffentlichkeit führten, war für Franziska eine bewusste Entscheidung. Fotos von Don Hugo und Mo Vito gibt es deshalb so gut wie keine. Sie selbst genießt es, dass die beiden unerkannt ihr eigenes Leben führen können. Mit dem 18. Geburtstag ihres ältesten Sohnes könnte sich dies jedoch ändern: "Meine Kinder müssen das irgendwann selbst entscheiden", sagte sie. Der Rückzug aus der Öffentlichkeit, den Franziska nach ihrer Karriere eingeschlagen hat, zeigt hier ein weiteres Mal, dass sie auch im Privaten den Wunsch nach Normalität lebt – ein Wert, den sie offenbar erfolgreich an ihre Söhne, von denen sie stets in hohen Tönen schwärmt, weitergegeben hat.

ActionPress Franziska van Almsick, Sportlerin

Thomas Lohnes/Getty Images Franziska van Almsick und ihr Freund Jürgen B. Harder

