Diese Show ist eine echte Herausforderung! Bei The Masked Singer springen viele Promis über ihren Schatten: Denn neben ein paar Profimusikern nehmen an der Sendungen auch Stars teil, die noch nie vor einem großen Publikum gesungen haben. Doch besonders schwierig ist es für viele, ihre Teilnahme an der Show zu verheimlichen: Gegenüber Promiflash klagten die ehemaligen Maskierten in jeder Staffel ihr Leid.

Jochen Schropp (42) nahm im vergangenen Herbst im Hummerkostüm an der Sendung teil. Seine Freunde anlügen zu müssen, sei ihm schwergefallen, verriet er im Promiflash-Interview: "Ich sag immer: 'Ich bin ein offenes Buch mit drei Seiten.' Ich erzähle ja immer allen alles und bin daher schon ziemlich vertrauenswürdig." Gerade vor frühen Abreisen zu den Liveshows sei er am Vorabend öfters in Erklärungsnöte geraten. Im folgenden Frühjahr schlüpfte Franziska van Almsick (43) in das Einhorn-Outfit. Sie zeigte Verständnis für die strenge Geheimhaltung: "Wenn man in einem blöden Moment erwischt und es auffliegen würde, dann macht es ja keinen Spaß mehr."

In derselben Staffel musste Thore Schölermann (37) ein paar Wochen länger ausharren als Franzi. Ihn reizte die geheime Mission allerdings: "Das ist ja auch das, was Spaß gemacht hat an 'The Masked Singer': Dieses ganze Drumherum, wie ein Geheimagent irgendwelche Sachen aufzubauen." In jeder Staffel sei sich sein Umfeld sicher gewesen, dass er unter einem der Kostüme stecke, lachte er: "Dieses Mal konnte ich das nicht einfach abstreiten, sondern ich habe immer gesagt: 'Ja, klar. Wer weiß, vielleicht bin ich das Einhorn?' Das war sehr schwer."

Der Nachrichtensprecher Jens Riewa (58) steckte in der aktuellen Staffel im Chili-Kostüm. Er wäre im Vorfeld fast von einer Nachbarin erwischt worden: "Wir haben ein gutes Verhältnis und sie war ein bisschen zu laut bei der Gartenarbeit, hat dann aber hochgerufen: 'Ich muss die ganze Zeit deinen schiefen Gesang ertragen. Übst du für 'The Masked Singer'?'" Er habe sich dann aber mit dem Tagesschau-Chor herausreden können, schmunzelte er.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Jochen Schropp bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Franziska van Almsick bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Thore Schölermann bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Jens Riewa alias die Chili bei "The Masked Singer"

Anzeige

Überrascht es euch, dass es den Promis so schwerfällt, ihre Teilnahme geheim zu halten? Nein, das stelle ich mir megaknifflig vor! Irgendwie schon, ja... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de