Woran hätte man Franziska van Almsick (42) als das Einhorn erkennen können? In der zweiten The Masked Singer-Show kam keine Geringere als die ehemalige Profi-Schwimmerin unter dem rosafarbenen Tüll-Kostüm zum Vorschein. Rateteam-Star Rea Garvey (47), der die Sportlerin persönlich kennt, war tatsächlich darauf gekommen – die Zuschauer jedoch lagen ganz falsch. Anhand dieser Indizien hätte man Franzi als das Einhorn enttarnen können!

Auf der offiziellen ProSieben-Seite zur Show wurden nun ein paar knifflige Hinweise aus den Indizien-Clips entschlüsselt: In einem Clip fängt das Einhorn einen Stern. Das symbolisiert eine Sternschnuppe, die für Franziskas Erfolge als Schwimmerin aber auch Niederlagen stehen soll. In einer weiteren Szene steht eine Einhorn-Bodylotion auf einem Tisch im Hintergrund. Die Erklärung dahinter: In vielen Interviews erwähnte Franzi, dass ohne Creme bei ihr gar nichts geht! So schützt sie ihre Haut gegen die Austrocknung durch das viele Chlorwasser.

Statt auf Franzi tippten viele Fans auf Model Lena Gercke (32), Moderatorin Cathy Hummels (33) und Schauspielerin Nora Tschirner (39) unter dem Einhorn-Kostüm. Wie denkt die 42-Jährige über diese Vergleiche? "Spannend! Und auch total nachvollziehbar, weil das die Namen sind, mit denen wir dann doch alltäglich konfrontiert werden. Das sind junge Frauen, die mitten im Leben stehen und präsent sind", betonte sie im Promiflash-Interview. "Ich finde, es hätte mich schlimmer treffen können."

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Einhorn

ProSieben/Willi Weber Franziska van Almsick als Einhorn bei "The Masked Singer" 2021

Thomas Lohnes / Freier Fotograf / Getty Images Franziska van Almsick beim Radio Regenbogen Award 2017

