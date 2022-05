Jennifer Knäble (42) feiert mit allerlei Prominenz ihr ungeborenes Kind. Anfang des Jahres hatte die Fernsehmoderatorin ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass sie und ihr Partner Felix Moese (41) erneut Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Wochen gab sie dann bekannt, dass sich die Eheleute auf einen kleinen Jungen freuen dürfen. Nun teilte Jennifer einige Fotos von ihrer Babyparty, bei der auch jede Menge prominente Gäste anwesend waren.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die werdende Mutter eine Reihe an Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihren Freunden am Samstag bei der großen Party abbilden. Neben ihrem Gatten waren auch einige bekannte Persönlichkeiten vor Ort, wie die Schnappschüsse beweisen. So feierten beispielsweise Back-Influencerin Sallys Welt oder die Gesundheits-Coachin Miriam Mack mit der blonden Schönheit. Auch das Model Judith Dommermuth ließ es sich nicht nehmen, an den Feierlichkeiten zu Ehren von Jennifers Kind teilzunehmen. Selbst die ehemalige Schwimmweltmeisterin Franziska van Almsick (44) oder die Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär erschienen bei der Babyshower.

"Ich bin so glücklich, euch in meinem Leben zu haben, und weiß es sehr zu schätzen, dass ihr von überall her angereist seid", freute sich die 42-Jährige unter ihrem Post. Eine schönere Babyshower habe sie sich wirklich nicht wünschen können. "Jetzt kann Baby Nummer zwei kommen...", erzählte die ehemalige "Guten Morgen Deutschland"-Moderatorin begeistert.

Anzeige

DeFodi /ActionPress Sallys Welt, YouTuberin

Anzeige

Getty Images Judith Dommermuth, Model

Anzeige

Getty Images Franziska van Almsick, Ex-Profi-Sportlerin

Getty Images Dorothee Bär, Politikerin

Getty Images Jennifer Knäble, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de