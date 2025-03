P. Diddys Anwälte erhalten Namen der mutmaßlichen Opfer

P. Diddy (55) wird von über 120 mutmaßlichen Opfern beschuldigt, sie sexuell missbraucht, Menschenhandel betrieben und andere Verbrechen begangen zu haben. Die Anwälte des Musikmoguls würden laut TMZ nun einen Erfolg in einem Prozess feiern. Nach einer gerichtlichen Anordnung müssen die Ermittler die Namen von drei Opfern im Zusammenhang mit der Anklage wegen organisierter Kriminalität an die Verteidigung weitergeben. Dies hatte der Produzent Anfang März verlangt, allerdings wurde seiner Forderung erst mehrere Wochen später stattgegeben. Laut einem Gerichtsbeschluss dürfen diese Informationen jedoch nur von den Anwälten des Hip-Hop-Stars eingesehen werden und nicht an die Öffentlichkeit geraten.

Das erste mutmaßliche Opfer soll Berichten zufolge Cassie (38), Diddys ehemalige Freundin, sein. Die Sängerin hatte ihren Ex-Partner bereits 2023 wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und Menschenhandel verklagt, allerdings einigten sie sich damals außergerichtlich. Im Mai 2024 war dann ein Video aufgetaucht, auf dem zu sehen war, wie der Musiker die Tänzerin verprügelte. In der Anklageschrift des neuen Verfahrens wird dieser Clip erwähnt, weshalb sich die Verteidigung des 55-Jährigen sicher ist, dass Cassie in den Fall involviert ist.

Der Beginn des Prozesses wird von allen Seiten mit Spannung erwartet. Eigentlich sollte er am 5. Mai starten, allerdings berichtete Deadline vor wenigen Tagen, dass sich das Datum geändert habe: Nun soll das Verfahren am Bundesgericht in New York City am 12. Mai beginnen. Diese Entscheidung traf die Staatsanwaltschaft eine Woche zuvor und fügte im gleichen Atemzug die Anschuldigung der Zwangsarbeit zu den bestehenden Anklagepunkten wie Schutzgelderpressung, Menschenhandel und Förderung der Prostitution hinzu.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im April 2017

GDP / MPI / Capital Pictures / MEGA P. Diddy, Rapper