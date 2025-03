Rebecca Ries glaubt, dass sie der strengere Elternteil wird

Rebecca Ries und ihr Partner Göktug Göker erwarten ihr erstes Kind. Vieles müssen die werdenden Eltern erst mal auf sich zukommen lassen. In Sachen Erziehung hat Rebecca aber schon eine genaue Vorstellung, wie ihr Sohn aufwachsen soll. "Ich glaube, dass ich in Bezug auf vieles strenger sein werde, weil Gök vieles lockerer nimmt. Der wird sich denken 'ja, das ist mein kleiner Junge, der kann auch mal frech sein, der Kleine'", erklärt sie im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Ich will, dass die Lehrer und der Kindergarten mich anrufen und sagen: 'Das ist ein supererzogener kleiner Junge. Weiter so.'"

Eine Sache sei ihr in der Erziehung besonders wichtig: "Ich will auf jeden Fall, dass er gegenüber Frauen den höchsten Respekt hat, die nicht verarscht und weiß, wie er mit ihnen umzugehen hat." Die 30-Jährige sei sich auch bewusst, dass sie und Gök in der Erziehung auch mal unterschiedlicher Meinung sein könnten und es auch mal zu einem Konflikt kommen könnte. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich viele andere Pärchen auch in die Haare bekommen, wenn es um die Erziehung von den Kindern geht. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass wir uns mit allem einig werden", gesteht sie. Trotzdem sei sie sich: "Im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass wir beide das gleiche Ziel haben. Gök kommt auch aus einer sehr wohlerzogenen und respektvollen Familie. In den Grundbedürfnissen haben wir komplett die gleiche Meinung."

Lange wird es nicht mehr dauern: Als die beiden TV-Bekanntheiten im Dezember die Schwangerschaft öffentlich machten, war Rebecca bereits im sechsten Monat. Kennengelernt hat sie ihren Partner bei der Show Temptation Island V.I.P.. Damals war sie eigentlich noch mit Adrian Alian (28) zusammen, die beiden trennten sich aber noch während der Aufzeichnung und brachen das TV-Experiment frühzeitig ab.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker, Januar 2025

RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

