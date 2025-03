So läuft Selena Gomez und Benny Blancos Hochzeitsplanung

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) genießen derzeit ihre Verlobung in vollen Zügen – auch wenn eine Hochzeit noch nicht unmittelbar bevorsteht. Zuvor haben die Sängerin und der Musikproduzent nämlich noch andere Dinge zu tun. Ihr gemeinsames Album "I Said I Love You First" soll bald erscheinen und eine ganz persönliche Liebeserklärung an ihre Beziehung sein. "Ich habe das Gefühl, dass dies eine ganz besondere Zeit ist, die wir in das Album einbringen können. Es ist eine Chance für uns, unser Herz komplett zu öffnen und das mit der Welt zu teilen. Das ist im Moment mein Hauptaugenmerk", erklärt die Sängerin im Interview mit Rolling Stone.

Das Paar, das vor wenigen Monaten seine Verlobung offiziell machte, habe sich laut Selena dazu entschieden, die Emotionen und Höhen ihrer Reise in ihre Musik einfließen zu lassen. Obwohl sich die Only Murders in the Building-Darstellerin und ihr Liebster mit dem Gang zum Traualtar noch ein wenig Zeit lassen, habe sie sich schon einige Gedanken zum Thema gemacht. "Ich glaube, sie plant jeden Tag eine neue Hochzeit in ihrem Kopf", scherzt Benny in dem Interview, betont jedoch: "Wir gehen alles Schritt für Schritt an."

Selena und Benny sind seit Dezember 2023 offiziell ein Paar und wirken derzeit überglücklich. Nachdem bereits einige Monate über eine mögliche Verlobung der beiden spekuliert wurde, machten sie die süßen News im Dezember 2024 öffentlich. Zudem haben sie sich erst kürzlich ein gemeinsames Anwesen in Beverly Hills angeschafft – für stolze 33 Millionen Euro.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Oktober 2024

