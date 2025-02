Selena Gomez und Benny kaufen 33-Millionen-Euro-Villa

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) haben sich im Dezember eine spanisch inspirierte Villa in Beverly Hills für unglaubliche 33 Millionen Euro zugelegt. Das Anwesen bietet jede Menge Luxus: sieben Schlafzimmer, zwölf Badezimmer, eine Bibliothek, einen Fitnessraum, ein Treppenhaus im Spiraldesign sowie einen Pool und ein Glashaus. Ihre neue Bleibe zählt zu den teuersten Verkäufen des vergangenen Jahres in der Region. Gleichzeitig markiert der Erwerb ihres neuen Zuhauses einen weiteren Meilenstein in ihrer privaten Erfolgsgeschichte – nachdem das Paar im gleichen Monat auch seine Verlobung bekannt gegeben hatte.

Neben der aufregenden Nachricht über ihren neuen Wohnsitz überraschen Selena und Benny ihre Fans mit einem musikalischen Highlight. Die beiden kündigten kürzlich ein gemeinsames Album mit dem Titel "I Said I Love You First" an. Bereits die erste Single "Scared of Loving You" ist veröffentlicht, und das Projekt soll am 21. März erscheinen. In den sozialen Medien zeigten Selena und Benny die dazugehörige Albumkunst und erklärten, dass die Platte voller gefühlvoller Balladen sein wird. "Ich liebe dich, Baby", schrieb Benny unter einen ihrer Beiträge, worauf eine Flut von begeisterten Kommentaren folgte. Dass Selena, die zuletzt im Jahr 2021 ein Album veröffentlicht hatte, sich wieder der Musik widmet, hatte viele überrascht, da sie zuvor angekündigt hatte, sich künftig mehr auf ihre Schauspielkarriere konzentrieren zu wollen.

Hinter den scheinbar perfekten Kulissen des glamourösen Paares verbirgt sich eine enge Freundschaft, die lange vor ihrer Beziehung begann. In Interviews schwärmte Selena einst von Benny und betonte, wie sehr sie seine Kreativität und seinen Humor schätzt. Auch im Privatleben scheinen die beiden auf einer Wellenlänge zu sein: Auf Instagram sorgte Benny am Valentinstag für Lacher, als er zeigte, wie er Selena statt mit Blumen mit einer Badewanne voller Nacho-Käse überraschte. Beide wirken unbeschwert und glücklich, während sie diese neue Phase ihres Lebens gemeinsam gestalten. Die Fans freuen sich sicher schon auf weitere Einblicke in die Beziehung und auf das bevorstehende Album der beiden.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

Instagram / itsbennyblanco Badezimmer von Benny Blanco und Selena Gomez, Februar 2025

