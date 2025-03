Voll verschwitzt: Sedcard-Shooting sorgt für Ärger bei GNTM

Für die Herren von Germany's Next Topmodel geht es in die nächste Runde: Diesmal dreht sich alles um das Sedcard-Shooting. Wie jedes Jahr ist das eine große Sache und deswegen hat sich Heidi Klum (51) etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sie lässt die Jungs bei einem anstrengenden Work-out erst einmal kräftig schwitzen, direkt danach geht es auch schon vor die Kamera. Dass es kein Styling irgendeiner Art gibt, kommt bei den Jungs überhaupt nicht gut an – aber genau darum geht es der Modelmama. Die Boys sollen so natürlich wie nur möglich aussehen. Besonders zwei der Kandidaten können ihren Frust darüber jedoch nicht im Zaum halten: Ethan, der einer der jüngsten Teilnehmer ist, meckert backstage: "Wer kommt bitte auf so eine Idee? Das ist einfach nur dumm. [...] Und dann auch noch in solchen Klamotten, in denen ich nicht mal meinen Müll wegbringen gehe? So, hä?" Und auch Jonathan, dessen Schwester ebenfalls bei GNTM mitmacht, sieht das Ganze sehr kritisch. "Die wollen ja auch, dass wir Jobs bekommen, das sollte ja hier eine Zusammenarbeit sein, aber so fühlt es sich jetzt nicht mehr an. Es fühlt sich wie eine Knechtung an", beschwert er sich.

Jonathan ist seit Längerem als Model tätig und glaubt demnach, ganz genau zu wissen, wie das Leben als Model läuft. Auf die Bemerkung der Produktion, dass das Leben als Model aber doch sowieso anstrengend ist, antwortet er: "Girl, ich bin seit vier Jahren Model! Nein! Nein!" Laut ihm würde man von Models in der echten Welt niemals erwarten, dass sie direkt vom Sport zu einem Shooting trotten. Auch Ethan hetzt weiter dramatisch: "Ich hoffe, [der Fotograf] ist nett, weil meine Toleranz für Bullshit ist heute sehr klein. Ich gebe gerade wirklich alles, hier nicht alles umzuschmeißen." Diese doch recht dramatische Aussage wird von den anderen Kandidaten nur mit hochgezogenen Augenbrauen und fassungslosen Blicken kommentiert. Nur Felix L. traut sich, darauf etwas zu sagen. Er findet, sie sollten Heidi da vertrauen – sie habe sich schließlich etwas dabei gedacht und wisse es eh am besten.

Letztendlich scheint Ethan seine negative Energie während des Shootings abschütteln zu können. Er liefert ab – wird von Fotograf Yu Tsai sogar in den höchsten Tönen für seine Leistung gelobt. Für Jonathan läuft es jedoch alles andere als gut: Seine miese Laune scheint ihn richtig herunterzuziehen. Als Yu ihn auffordert, stärkere Posen auszuprobieren, zeigt John sich verständnislos. "Ich weiß nicht so richtig, was er von mir will", gibt er zu – und das merkt auch Heidi. Sie ist enttäuscht von John, der in vergangenen Shootings immer gute Leistungen gebracht hatte. Zurück hinter den Kulissen sieht John den Fehler allerdings nicht bei sich – stattdessen berichtet er seinen Mitstreitern von der "abgefuckten" Stimmung des Fotografen und den unmöglichen Anweisungen, die er angeblich bekommen hat.

Michael de Boer / ProSieben Ethan, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel" 2025

Michael de Boer / ProSieben John, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel", 2025

