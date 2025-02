Josy und Jonathan: Weiteres Geschwisterpaar bei GNTM dabei

Am Mittwoch wurde die erste Episode von Germany's Next Topmodel ausgestrahlt, bei der sich alles um die Herren der Schöpfung gedreht hat. Das Casting lief für viele der angehenden Models ziemlich gut – so auch für Jonathan. Der 24-Jährige hat bereits vier Jahre Modelerfahrung, aber nicht deshalb fällt er Moderatorin Heidi Klum (51) besonders ins Auge. Der Münchner hat sich zusammen mit seiner Schwester Josy bei der Casting-Show beworben! Diese hat es beim Casting der Frauen bereits in die nächste Runde geschafft. Wie in der Show gezeigt wird, stehen sich die beiden sehr nahe und werden ab und zu sogar als Team von Kunden gebucht – dabei werden sie manchmal sogar für Zwillinge gehalten, weil sie sich so ähnlich sehen.

Den ersten Walk absolviert Jonathan mit Bravour. Dabei scheint es so, als wäre er Heidi dank Josy schon im Gedächtnis geblieben. "Ich kenne deine Schwester", bemerkt das Topmodel danach grinsend und fügt hinzu: "Es ist echt krass, wie ähnlich ihr euch seht. Ich liebe deinen Look!" Deshalb geht es für Jonathan auch direkt weiter in die nächste Runde. Allerdings wird es eine Weile dauern, bis er wieder auf Josy treffen könnte. Wie der offizielle Account der Show auf Instagram verkündet hat, wird es sechs Wochen lang kein Treffen der Kandidaten und Kandidatinnen geben. Erst danach werden sie wieder gemischt. Ob Jonathan so lange durchhält, bleibt abzuwarten. Wenn man seinem Casting vertraut, sollte er allerdings keine Schwierigkeiten haben, Heidi und ihre Gastjuroren von sich zu überzeugen.

Sich als Paar zu bewerben, scheint eine beliebte Idee gewesen zu sein. Auch bei den Frauen stachen zum Auftakt der Show einige Duos heraus. Das Mutter-Tochter-Team Katrin und Lulu ist ein eingespieltes Team und auch die hochgewachsenen, blonden Zwillinge Nicole und Sonja überzeugen Heidi beim ersten Walk sofort mit ihrem Look. Dabei ist es nichts Neues, dass sich Familienmitglieder zusammen bewerben und bei der Show durchstarten wollen. Schon in Staffel 18 versuchten Mama Martina und ihre Tochter Lou-Anne gemeinsam durchzustarten und erst im vergangenen Jahr schafften es die Zwillingsbrüder Julian und Luka bis ins Finale!

ProSieben / Nadine Rupp Jonathan Steinig mit anderen Kandidaten bei "Germany's Next Topmodel"

ProSieben/Daniel Graf Nicole (m.) und Sonja (r.), GNTM-Teilnehmerinnen 2025

