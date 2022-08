Darum verlor Amber Portwood das Sorgerecht für ihren Sohn

Wurde ihr Enthüllungsbuch Amber Portwood (32) im Sorgerechtsstreit zum Verhängnis? Vergangene Woche musste die Teen Mom-Bekanntheit einen herben Rückschlag verkraften: Sie verlor nun endgültig das Sorgerecht für ihren vierjährigen Sohn James an ihren Ex-Freund Andrew Glennon. Dieser zog bereits 2019 gegen die Mutter seines Kindes vor Gericht. Doch wieso entschied sich der Richter dazu, Amber das Sorgerecht für ihr Kind zu entziehen?

Aus Unterlagen, die The Sun vorliegen, geht der Grund für das Urteil hervor. Demnach habe der Richter das Enthüllungsbuch der 32-Jährigen gelesen, in welchem sie über ihre Drogenvergangenheit, häusliche Gewalt und ihre psychischen Probleme schreibt. Doch nicht nur die Aussagen, die Amber in dem Schriftwerk tätigte, habe die Entscheidung des Richters beeinflusst – es gab auch schwerwiegende Anschuldigungen gegen den TV-Star: Die zweifache Mutter soll, während sie mit ihrem Sohn schwanger war, Drogen konsumiert haben. Spuren von THC habe man nach der Geburt im Körper des Jungen nachgewiesen.

Doch damit nicht genug. Im Laufe des Prozesses wurde auch ein Foto als Beweismittel vorgelegt, um zu belegen, dass Amber in der Anwesenheit ihres Kindes Drogen konsumiert hat. In ihrem Statement nach der Urteilsverkündung beteuerte Amber jedoch, dass sie in den vergangenen Jahren an sich gearbeitet habe: "Ich habe Jahre damit verbracht, meine Fehler wiedergutzumachen und habe alles getan, was von mir verlangt wurde", betonte sie auf Instagram.

Getty Images Andrew Glennon und Amber Portwood, 2017

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood mit ihrem Sohn James

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, Reality-TV-Star

