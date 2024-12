Seit 23 Jahren erfolgreich im TV: So reich soll Elton sein

Anfang Februar 2001 stand Elton (53) das erste Mal vor der Kamera: In der Sendung TV Total wurde er zunächst als Stefan Raabs (58) Show-Praktikant bekannt – dabei sollte es aber nicht bleiben. Der Moderator kann nach 23 Jahren auf eine erfolgreiche TV-Karriere zurückblicken. Seine Bekanntheit spiegelt sich natürlich auch auf seinem Konto wider. Wie das VermögenMagazin nun schätzt, soll sich Eltons Vermögen auf einen Wert von ungefähr vier Millionen Euro belaufen.

Elton, der mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat heißt, war lange Zeit ein etabliertes Gesicht bei ProSieben. Im April dieses Jahres wurde dann bekannt, dass die Stelle des Entertainers bei Schlag den Star von Matthias Opdenhövel (54) übernommen wird. RTL witterte die Chance und bot Elton daraufhin eine eigene Show an: "Eltons 12". Doch schon die erste Folge floppte. "'Eltons 12' ist eine schlecht zusammengeschnittene und lieblos dahingerotzte Sendung mit einem schreienden Frank Buschmann (60) und einem echt nicht hübschen Studio", ärgerte sich beispielsweise ein Nutzer auf X und fand bei vielen anderen Usern Zuspruch.

Der Entertainer befasste sich schon in jungen Jahren mit der deutschen Medienlandschaft. Nach seinem Realschulabschluss machte Elton eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker. Es folgten ein Praktikum in der Musik- und Sportredaktion bei delta radio in Kiel und ein Volontariat beim Fernsehsender Hamburg 1. Anschließend ergatterte er diverse Moderationsjobs wie beispielsweise in der Kindershow "1, 2 oder 3" und in dem ehemaligen Format "Blamieren oder Kassieren". Abseits der Kameras ist Elton seit 2003 mit Yvonne Duszat verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder – einen Sohn und eine Tochter.

Getty Images Stefan Raab und Elton im Mai 2009

Getty Images Elton und seine Frau Yvonne Duszat im April 2005

