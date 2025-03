Ist "Temptation Island"-Kevins Untreue etwa vorprogrammiert?

Kevin und seine Freundin Danka stellen ihre Beziehung in der neuen Temptation Island-Staffel auf die Probe. Das Paar aus Nordrhein-Westfalen unterzieht sich dem TV-Treuetest, weil Kevin seiner Freundin in der Vergangenheit schon zweimal fremdgegangen ist. In den zweieinhalb gemeinsamen Jahren hatte der DJ eine achtmonatige Affäre und leistete sich einen weiteren Seitensprung. Nun will er die Fachkraft für Lagerlogistik von seiner Treue überzeugen – doch die Verführerinnen sehen da schwarz.

Bereits in der ersten Folge scheint Kevin nicht wirklich einen treuen Eindruck auf die Single-Ladys zu machen. "Beim Kevin habe ich noch Fragezeichen, wie real das ist, dass ihm [seine Seitensprünge] leidtun. Ich traue dem Ganzen noch nicht", meint die Verführerin Leticia. Da Kevins letzter Seitensprung erst zwei Monate her ist, vertraut auch Single-Lady Emna nicht auf seine Willenskraft: "Ich gebe ihm zwei, drei Tage, bis wir ihn wieder da haben, wo er vor zwei Monaten war."

In der ersten Folge der neuen Staffel sind neben Danka und Kevin auch drei weitere Paare in die separaten Villen eingezogen. Auch Saskia und Enrico wollen nach über neun gemeinsamen Jahren ihre Beziehung testen. So geht es auch Hillary und Jamy, die seit knapp vier Jahren zusammen sind. Raffaela und Jeremy nehmen ebenfalls an dem TV-Treuetest teil. Sie wollen ihre Grenzen austesten und sind einer offenen Beziehung nicht abgeneigt. Wer in der ersten Folge noch fehlt, ist das Nachrückerpärchen: RTL verkündete bereits im Vorfeld, dass erstmalig ein fünftes Paar einzieht. Auf Natalie und Patrick aus Marbella müssen Fans jedoch wohl noch etwas warten.

Anzeige Anzeige

RTL Kevin und Danka, "Temptation Island" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Patrick und Natalie von "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

Anzeige