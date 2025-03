Katie Price will ihren Freund JJ möglichst schnell heiraten

Katie Price (46) plant anscheinend, ihren Partner John Joe Slater so schnell wie möglich zu heiraten. Grund dafür soll die schwere Krankheit ihrer Mutter Amy sein, die seit 2017 an idiopathischer Lungenfibrose (IPF) leidet. Diese Krankheit verursacht Narbenbildung in der Lunge und macht das Atmen zunehmend schwieriger. Die TV-Bekanntheit möchte unbedingt, dass Amy bei der Hochzeit dabei ist und sie möglicherweise sogar zum Altar führt. "Katie will JJ so schnell wie möglich heiraten. Es ist wichtig, dass ihre Mutter bei der Hochzeit an ihrer Seite ist und sie zum Altar führt, bevor es zu spät ist. Die Erkrankung ihrer Mutter hat Katie dazu gebracht, alles zu beschleunigen und in Panik zu geraten", verriet eine Quelle gegenüber OK!. Amy, die 2022 eine Lungentransplantation durchlaufen hat und seither mit guten und schlechten Tagen kämpft, ist ein zentraler Bestandteil von Katies Leben und soll den großen Tag ihrer Tochter unbedingt noch miterleben.

In ihrem Podcast "The Katie Price Show" sprach die Reality-TV-Darstellerin über die Einschränkungen, die die Krankheit ihrer Mutter mit sich bringt, und wie herausfordernd es für Amy sei, ihren gewohnten Alltag hinter sich lassen zu müssen. "Die Leute müssen verstehen, was meine Mutter durchgemacht hat, wie ihr Gehirn immer noch so aktiv und wach ist. Sie kann nicht mehr die Dinge tun, die sie früher machen konnte, was für sie frustrierend ist", erklärte das Erotik-Model.

Katies Beziehung zu JJ, der durch die TV-Show "Married At First Sight UK" bekannt wurde, wurde Anfang 2024 öffentlich. Die beiden hatten sich im Dezember 2023 kennengelernt, nachdem Katie ihn via Instagram kontaktiert hatte. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. JJ soll auch bei Mutter Amy einen guten Eindruck hinterlassen haben. Wie die Quelle weiter gegenüber OK! berichtet, sollen auch Katies Kinder, speziell Harvey (22), eine wichtige Rolle bei der geplanten Eheschließung übernehmen: "Harvey wird sehr involviert sein und wahrscheinlich ein Pageboy sein. Er kommt wirklich gut mit JJ klar. Es wird eine unscheinbare Hochzeit, keine große Sache. Es wird eine viel kleinere Veranstaltung als ihre anderen Hochzeiten, das Gegenteil von ihrer Heirat mit Peter (52)", ist der Informant überzeugt.

Getty Images Katie Price, September 2023

Getty Images Katie Price, TV-Star

