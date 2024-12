So haben sich Katie Price und John Joe Slater kennengelernt

Katie Price (46) hat aus dem Nähkästchen geplaudert! Die britische Reality-TV-Ikone hat endlich offenbart, wie ihre Beziehung zu ihrem Freund John Joe Slater begann. Der ehemalige Kandidat der Show "Married at First Sight" machte Anfang des Jahres seine Typ-1-Diabetes-Diagnose öffentlich. Diese Information veranlasste Katie dazu, ihm über Instagram eine Nachricht zu senden. "Ich habe gelesen, dass er Diabetes hat, und dachte: 'Das ist ziemlich hart, das ist lebensverändernd.' Ich schrieb ihm: 'Ich hoffe, es geht dir gut mit einem Diabetes'", verriet sie in einem Interview mit Woman's Own. Daraufhin gestand er, ihr bereits zwei Jahre zuvor in einer Social-Media-Mitteilung ein Kompliment zu ihrem Aussehen gemacht zu haben. Sie erklärte jedoch, die Nachricht nie gelesen zu haben. Diese Konversation führte zu einem ersten Treffen auf einen Kaffee, und seit Februar sind die beiden ein Paar.

Katie, die nach ihrer Trennung von Ex-Freund Carl Woods (35) laut eigener Aussage eigentlich keine neue Beziehung suchte, lobte in dem Interview ihren JJ, der ebenfalls gerade eine schwierige Beziehung hinter sich hatte, als "so beruhigend und einfach". Die beiden entschieden sich einvernehmlich dafür, es langsam angehen zu lassen. Trotz ihrer drei vorherigen Ehen mit Peter Andre (51), Alex Reid (49) und Kieran Hayler (37) betonte sie, dass sie eine erneute Hochzeit mit JJ nicht ausschließe. "Er ist etwas altmodisch und hat mir noch nicht einmal einen Ring an den Finger gesteckt", erklärte sie schmunzelnd.

Damit dementiert die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin auch gleichzeitig die Spekulationen, dass sie und ihr Liebster sich bereits verlobt hätten. Im August zeigte sich Katie nämlich mit einem dicken Klunker an ihrem Ringfinger und brachte die Gerüchteküche damit zum Brodeln. Eine Quelle behauptete allerdings im November, dass die beiden noch nicht verlobt seien – Katie diesen Schritt aber schon bald plane. "Es ist ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest als offizielles Paar, und Katie möchte, dass es wirklich etwas Besonderes und Magisches wird – sie will etwas Großes daraus machen", verriet ein Insider damals gegenüber OK! und betonte, dass sie das Fest der Liebe nutzen wolle, um ihrem JJ die Frage aller Fragen zu stellen.

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

