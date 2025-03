Khloé Kardashian hatte schon viele Jahre keinen Sex mehr

Khloé Kardashian (40) hat in der neuesten Folge der Reality-TV-Serie The Kardashians offen über ihr Sexleben gesprochen – oder vielmehr über das Fehlen desselben. Während eines Trips nach Toskana mit ihrer Schwester Kim Kardashian (44) und Star-Friseur Chris Appleton (41) kam das Gespräch auf eher intime Themen. Chris neckte Khloé mit den Worten: "Los geht's, auf dass Khloé flachgelegt wird!" Daraufhin enthüllte die Unternehmerin, dass sie schon "seit vielen Jahren" keinen Geschlechtsverkehr mehr hatte. "Er liebt es, dass ich so lange keinen Sex hatte", scherzte sie und ergänzte ironisch: "Ich bin praktisch wieder eine Jungfrau."

In einer nachfolgenden Sequenz machte Khloé deutlich, wie wohl sie sich in ihrer aktuellen Situation fühlt. Die Unternehmerin erklärte sogar mit einem Augenzwinkern, dass sie "ihr Bett heiraten" würde, weil es ihr alles gebe, was sie brauche: "Ich weiß, wer jede Nacht auf mich wartet, mich kuscheln wird und nicht widerspricht." Ferner betonte Kris Jenners (69) Tochter, dass es aktuell zwar keinen Partner in ihrem Leben gebe, lachte jedoch: "Aber ruft mich an!"

Schon in der Vergangenheit ging Khloé stets offen mit intimen Themen um – auch nach der turbulenten Trennung von ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (34). Mit dem Sportler hat sie zwei Kinder namens True (6) und Tatum (2). Die beiden haben heute ein rein freundschaftliches Verhältnis. "Sie denken, dass sie der beste Beweis dafür sind, dass Ex-Partner wirklich Freunde bleiben und mit totaler Liebe und Respekt miteinander umgehen können", behauptete ein Insider gegenüber InTouch.

Instagram / khloekardashian Kim und Khloé Kardashian, Realitystars

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian, Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

