So hart ist der Weg zur Anwaltslizenz für Kim Kardashian

Kim Kardashian (44) hat einen weiteren Meilenstein auf ihrem Weg zum Anwaltsberuf erreicht: Nach sechs Jahren harter Arbeit hat sie ihr Jurastudium in Kalifornien abgeschlossen. Doch bevor sie offiziell als Anwältin arbeiten darf, muss sie noch das kalifornische Bar Exam bestehen, das als eines der schwierigsten in den USA gilt. Laut dem Rechtsexperten Joseph Wilson wird sie dafür noch mindestens 300 bis 600 Stunden intensives Lernen benötigen. "Ein typisches Vollzeit-Vorbereitungsprogramm umfasst 40 bis 50 Stunden pro Woche über acht bis zehn Wochen", erklärte Joseph laut Ok Magazine.

Kim schloss ihr Studium über das Law Office Study Program ab, welches 18 Stunden Kursarbeit pro Woche umfasst und sich bei ihr über sechs statt der üblichen vier Jahre zog. Während dieser sechs Jahre wurde sie von der Anwältin Jessica Jackson betreut, die ihre Fortschritte überprüfte und Tests organisierte. Bereits das sogenannte "Baby Bar"-Examen, eine Prüfung nach dem ersten Studienjahr, stellte eine Hürde dar: Kim fiel dreimal durch, bevor sie es 2021 im vierten Anlauf schaffte. Dank der Unterstützung ihrer Mentoren und einer intensiven Vorbereitung gelang ihr aber schließlich auch dieser Erfolg. Nun bleibt ihr die letzte große Herausforderung – das endgültige Bar Exam.

Für Kim steht jedoch nicht nur die juristische Arbeit im Vordergrund, sondern auch die symbolische Bedeutung ihrer Reise. Sie verfolgt ihre Karriereziele mit der gleichen Entschlossenheit, mit der sie sich einst in der Welt der Mode und des Reality-TV einen Namen machte. Schon mehrfach betonte sie öffentlich, dass sie ihrem verstorbenen Vater Robert Kardashian, selbst ein renommierter Anwalt, nacheifern möchte. Ihre Familienmitglieder äußerten immer wieder Bewunderung und Stolz über ihren Einsatz. Besonders ihre Schwester Khloé Kardashian (40) zeigte sich bei Kims Feier zum Studienabschluss im Garten gerührt und stolz auf ihre bemerkenswerte Leistung.

