Nach Trennung: Lassen sich Serkan und Samira Yavuz scheiden?

Samira Yavuz (31) hat es gerade nicht leicht: Vor wenigen Wochen machte die TV-Bekanntheit öffentlich, dass sie sich nach einem Vorfall von ihrem Ehemann Serkan getrennt habe. Nun sind die Fans des ehemaligen Bachelor-Girls neugierig, ob sie sich scheiden lassen möchte. In ihrer Instagram-Story erklärt Samira ehrlich: "Da habe ich tatsächlich noch keinen Gedanken dran gehabt. Es ist aktuell bei mir so viel los, dass mir ein Papier in einem Ordner nicht wichtig erscheint."

Derzeit hat die zweifache Mama auch alle Hände voll zu tun: Ihr steht nämlich ein Umzug bevor. Während Serkan in ihrem gemeinsamen Haus bleibt, zieht Samira mit den Kids bald in eine neue Wohnung. Das gab sie kürzlich in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" bekannt. "Ich habe das Gefühl, ich brauche den Neustart und ich muss mir mein Leben irgendwie neu aufbauen, neu strukturieren. Und ich glaube, es hilft mir auch, mich selbst neu zu finden", gab sie einen kleinen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Die traurige Nachricht von ihrer Trennung teilte sie Anfang Februar mit. "Mein Leben steht gerade Kopf. Ich habe mich von Serkan getrennt und stecke noch mitten im Gefühlschaos. Ich brauchte einfach erst mal Zeit für mich, um irgendwie klarzukommen", gab Samira damals ehrlich in ihrer Instagram-Story zu. In ihrem Podcast gab sie dann nähere Details preis. "Eine Sache, die schon fast normal ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert", erklärte sie und fügte hinzu, dass ihr Partner ihr während eines Streits gestanden habe, fremdgegangen zu sein.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, Oktober 2024

