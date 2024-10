Olivia Rodrigo stürzt während Melbourne-Show dramatisch

Olivia Rodrigo (21) erlebte während ihres letzten Konzerts in Melbourne einen schockierenden Moment: Die Sängerin fiel vor tausenden fassungslosen Fans durch ein offenes Loch auf der Bühne! Am Montagabend performte Olivia in der Rod Laver Arena und war voller Energie, als sie über die Bühne rannte und dabei die Falltür übersah. Plötzlich verschwand sie vor den Augen des Publikums – ein Moment, der einen kollektiven Aufschrei auslöste.

Glücklicherweise konnte Olivia sich schnell erholen. Sie zog sich zurück auf die Bühne und versicherte dem besorgten Publikum: "Oh mein Gott! Das war lustig, mir geht's gut! Manchmal ist da einfach ein Loch in der Bühne, okay... Wo war ich?" Trotz des unerwarteten Sturzes setzte sie ihre Show professionell fort. Videos des Vorfalls verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien und Fans äußerten ihre Sorge und Erleichterung. Einige schrieben: "Omg, dieser Sturz!! Ich hoffe, sie ist okay" und "Warum hat das Team das Loch nicht geschlossen?"

Der Vorfall ereignete sich während Olivias vierter und letzter Show in Melbourne im Rahmen ihrer "Guts"-Tour. Nun reist die "Vampire"-Sängerin nach Sydney, wo sie weitere ausverkaufte Konzerte geben wird. Olivia, die durch ihre Rolle als Nina in "High School Musical: The Musical: The Series" bekannt wurde, überraschte ihre Fans bei der Tour auch mit dem Song "All I Want", der ebenfalls von ihrer Figur in der Erfolgsserie gesungen wurde. Die "Olivia's Guts"-Tour promotet ihr hochgelobtes zweites Studioalbum, das ihr sechs Grammy-Nominierungen, darunter "Album des Jahres" und "Song des Jahres", einbrachte. Es ist außerdem ihre erste Arena-Tour, bei der sie legendäre Locations wie den Madison Square Garden in New York und die O2 Arena in London auf ihrer Liste hatte.

Getty Images Olivia Rodrigo am 9. März in Nashville auf der Bühne (Photo by Jason Kempin/Getty Images for Aba)

Getty Images Olivia Rodrigo

