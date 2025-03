"Temptation Island"-Raffaela gibt den Kuss-Freifahrtschein

Es ist so weit: Temptation Island geht wieder los! Unter anderem wagen Raffaela und Jeremy den ultimativen Treuetest. Zumindest der weibliche Part der Beziehung sieht vieles auch gar nicht so eng. "Ich könnte mir tendenziell eine offene Beziehung vorstellen", gesteht sie. Jeremy mache sich aber Sorgen, da er sowieso manchmal das Gefühl habe, sich mit seiner Liebsten auseinanderzuleben. Die 25-Jährige würde für ihre eigene Treue nicht die Hand ins Feuer legen – und gibt ihrem Freund und den Verführerinnen sogar einen Freifahrtschein: Knutschen sei kein Problem, Sex würde aber die Grenzen überschreiten.

Je näher der Moment des Abschieds rückt, desto unsicherer scheint Raffaela aber zu werden. Dass die Mädels heftig mit ihrem Jeremy flirten, scheint der Grafikdesignerin gar nicht zu passen. Sie bricht in Tränen aus. "Warum bin ich immer so cool und jetzt nicht man. Ich bin überhaupt nicht cool. Ich bin hardcore eifersüchtig", gesteht sie und versichert Jeremy ihre Liebe. Sie verspricht dem 26-Jährigen, treu zu bleiben, und bittet ihn um dasselbe. Der IT-Security-Ingenieur versucht, seine Freundin zu beruhigen und verspricht ihr ebenfalls, die Füße stillzuhalten.

Ob Raffaela und Jeremy ihre Versprechen einhalten werden, wird sich in den kommenden Folgen zeigen. Den Trailer, der bereits vergangene Woche auf der offiziellen Instagram-Seite des Formats veröffentlicht wurde, läutete Moderatorin Lola Weippert (28) mit den Worten "Es wird wild" ein. Die Bilder bestätigten das, was die Beauty versprochen hatte: In dem Clip wird wild gefeiert, getanzt, geflirtet und gekuschelt. In einer Szene fällt sogar ein inniger Kuss – wer dort knutscht, ist allerdings nicht zu erkennen.

RTL Raffaela und Jeremy, "Temptation Island"-Couple

Getty Images "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Lola Weippert, Mai 2023

