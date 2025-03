Auf diese Reality-TV-Formate hätte Rebecca Ries noch Lust

Rebecca Ries ist in Sachen Reality-TV mittlerweile schon recht geübt. Die Beauty startete ihre Reality-Karriere im Jahr 2023 als Kandidatin von Der Bachelor. Danach folgten Teilnahmen an Bachelor in Paradise und Temptation Island V.I.P. Doch nach diesen Erfahrungen soll noch lange nicht Schluss sein, wie Rebecca gegenüber Promiflash verriet. Das Reality-TV-Sternchen könnte sich noch Teilnahmen am Dschungelcamp, Kampf der Realitystars und The 50 vorstellen.

Vor allem eins catcht sie an den von ihr favorisierten Formaten: "Es sind Formate, bei denen man sich mal beweisen muss. [...] Ich würde gern Formate machen, in denen ich zeigen muss, wer ich bin, was ich kann und was ich drauf habe." Auch eine gemeinsame TV-Präsenz mit ihrem Partner Göktug Göker ist für sie nicht ausgeschlossen: "Ich würde auch voll gerne mit Gök in Formate gehen, einfach wohin, wo wir uns beweisen müssen." Dabei kämen dann vor allem Das Sommerhaus der Stars und #CoupleChallenge für Rebecca infrage.

Doch bevor sich Rebecca wieder vor die TV-Kameras wagt, steht für sie erst einmal ein anderes Abenteuer an: Die Geburt ihres ersten Kindes. Lange lässt der Wonneproppen nicht mehr auf sich warten, denn die Reality-TV-Bekanntheit befindet sich bereits in den letzten Zügen der Schwangerschaft. Da die beiden noch nicht allzu lang ein Paar sind und von der Schwangerschaft überrascht wurden, wohnen sie aktuell noch nicht zusammen. Das soll sich in naher Zukunft aber ändern, wie sie gegenüber Promiflash verriet: "Er kommt zu mir. Wir haben ein Haus und oben haben wir eine Wohnung. [...] Wir ziehen in die Wohnung oben ein. [...] Ich hoffe, dass wir März oder spätestens im April einziehen können."

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Göktuk Göker und Rebecca Ries im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige