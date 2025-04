Nach Geburt: Darauf freut sich Rebecca Ries am meisten

Rebecca Ries und ihr Partner Gök dürfen sich seit wenigen Tagen über ihr größtes Glück freuen: Ihr gemeinsamer Sohn Malik Emilio ist auf der Welt. Im Gespräch mit Promiflash verriet die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin, worauf sie sich besonders freut: "Am meisten freuen wir uns, als Familie eine schöne gemeinsame Zeit zu erleben und uns richtig kennenlernen zu können." Sie sei zudem gespannt darauf, wie der Kleine auf das neue Zuhause und die Umgebung reagieren werde.

Obwohl die TV-Bekanntheiten ihre Community im Netz an ihrem Alltag teilhaben lassen wollen, bleibt die Privatsphäre ihres Sohnes dabei geschützt. So betonte Rebecca, dass die beiden das Gesicht ihres Kindes nicht zeigen werden. Dennoch möchten die Turteltauben einige Einblicke in ihr Leben als frisch gebackene Eltern geben und ihre Fans so auf ihre persönliche Reise mitnehmen. Nach der Geburt seines ersten Kindes scheint das Paar bereit für einen neuen Lebensabschnitt, der für viele besondere Momente sorgen wird.

Rebecca und Göktug hatten die Geburt ihres kleinen Schatzes vor wenigen Tagen mit entzückenden Nachrichten auf Instagram verkündet. "Du bist das größte Wunder unseres Lebens. So klein, so zart – und doch hast du mit deiner Ankunft alles verändert", schrieb Rebecca liebevoll über ihren Nachwuchs. Zusammen mit diesen rührenden Worten teilte sie ein Bild, auf dem sie und Göktug die winzige Hand des Neugeborenen halten. Das Gesicht von Malik Emilio blieb dabei verborgen, um die Privatsphäre des Kleinen zu schützen.

Instagram / goektugoeker Gök und Rebecca Ries, TV-Bekanntheiten

Instagram / whoisbeccs Realitystar Rebecca Ries' Baby

