So emotional reagierte Rebecca Ries' Freund auf die Geburt

Göktug Göker und Rebecca Ries können ihr Glück kaum fassen: Vor wenigen Tagen wurden die beiden Reality-TV-Stars zum ersten Mal Eltern eines Sohnes. In einer Fragerunde auf Instagram sprach Rebecca jetzt über die emotionalen Stunden rund um die Geburt. Sie verriet, dass der Moment, als sie und Göktug die ersten Schreie ihres Sohnes hörten, die beiden zu Tränen rührte. "Wir haben seine ersten Schreie gehört und mussten beide sofort anfangen zu weinen", erzählte die frisch gebackene Mutter ihren Followern. Sie schilderte diesen Moment als "unbeschreiblich" und einen, den sie niemals vergessen werde.

In dem Q&A gibt Rebecca zudem preis, dass ihr Sohn bei der Geburt 2980 Gramm gewogen und 49 Zentimeter groß gewesen sei. Während der Geburt sei die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin komplett wach gewesen. "Ich habe nur eine PDA bekommen, aber ich berichte noch ausführlich über den Kaiserschnitt", erklärt sie und betont dabei, dass sie ihren Fans bald mehr Einblicke in ihren Alltag als Neu-Mama gewähren möchte. Bislang komme ihr Wonneproppen eher nach ihrem Partner: "Gök sah als Kind genauso aus. Ich hoffe, das ändert sich noch."

Ihr kleiner Sohn hört auf den Namen Malik Emilio. Im exklusiven Interview mit Promiflash verriet die Influencerin mehr zur Namenswahl. "Der Name hat für uns eine ganz große Bedeutung, da wir eine türkisch-italienische Mischung haben wollten", erklärte Rebecca und fügte hinzu: "Der Name Malik im Türkischen bedeutet König und der Name Emilio aus dem Italienischen der Eifrige. Und beides zusammen im Ganzen hört sich einfach sehr schön an."

