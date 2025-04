Malik Emilio: Das bedeutet Babyname für Rebecca Ries und Gök

Rebecca Ries und ihr Partner Göktug Göker sind seit wenigen Tagen Eltern. Die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheiten begrüßten ihren Sohn Malik Emilio auf der Welt. Im Promiflash-Interview verrät Rebecca, dass der Name eine besondere Bedeutung für die frischgebackenen Eltern hat: "Der Name hat für uns eine ganz große Bedeutung, da wir eine türkisch-italienische Mischung haben wollten. Und zwar bedeutet der Name Malik im Türkischen König und der Name Emilio aus dem Italienischen der Eifrige. Und beides zusammen im Ganzen hört sich einfach sehr schön an."

Die Geburt verkündete die Influencerin vor wenigen Tagen stolz auf Instagram. Im Gespräch mit Promiflash gibt Rebecca einen Einblick, wie es ihr nach der Entbindung geht: "Mir geht's nach der Geburt gut, außer dass ich Schmerzen habe und sehr müde und erschöpft bin." Es sei alles gut verlaufen und "es ist genau alles so gekommen, wie wir es uns gewünscht haben."

Der kleine Malik Emilio ist für Rebecca und Gök der erste gemeinsame Nachwuchs. Die Nachricht, dass der neue Erdenbürger nun auf der Welt ist, schlug ein wie eine Bombe. Unter anderem gratulierten Jessica Hnatyk (24) und Lisa Marie Akkaya (24), die mit Rebecca auf der Insel der Versuchung waren, ihren Beitrag. "Oh, wie schnell jetzt. Herzlichen Glückwunsch, ihr werdet super Eltern sein", kommentierte Jessi, während Lisa schrieb: "Mein Neffe." Auch der Sohn der Dubai-Auswanderin trägt den Namen Emilio.

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Realitystar Rebecca Ries' Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige