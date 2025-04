Mama oder Papa: Wem sieht Rebecca Ries' Sohn ähnlicher?

Rebecca Ries und ihr Partner Göktug Göker sind vor wenigen Tagen zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr Sohn Malik Emilio erblickte das Licht der Welt und machte das Familienglück des Reality-TV-Paares perfekt. In einer Fragerunde auf Instagram gibt Rebecca nun Einblicke, wie der kleine Malik aussieht. "Bis jetzt sieht er aus wie Gök. Gök sah als Kind genauso aus wie Malik, ich hoffe, das ändert sich noch", verrät sie ihren Fans mit einem Augenzwinkern.

Dass Rebecca ihre Fans so offen an ihrem neuen Alltag als frischgebackene Mutter teilhaben lässt, überrascht nicht. Schon vor der Geburt ihres Sohnes hielt die Influencerin ihre Anhänger regelmäßig auf dem Laufenden – von Schwangerschaftsupdates bis hin zur Verkündung des Namens. Malik Emilio wurde schon kurz nach seiner Geburt liebevoll in die Community aufgenommen. Zahlreiche Glückwünsche und Kommentare aus dem Bekannten- und Freundeskreis, vor allem aus der Reality-TV-Szene, erreichten das Paar und hießen das neue Familienmitglied willkommen.

Bereits kurz nach der Ankunft von Malik Emilio hatte Rebecca ihren Fans berührende Einblicke in die ersten Momente als Mutter gewährt. Auf Instagram postete sie ein erstes Foto ihres Sohnes und richtete liebevolle Worte an ihn: "Du bist das größte Wunder unseres Lebens." Auch in der Vergangenheit ließ Rebecca ihre Community immer an ihrem Leben teilhaben – sei es durch ihre TV-Auftritte oder persönliche Updates in den sozialen Medien.

Instagram / goektugoeker Gök und Rebecca Ries, TV-Bekanntheiten

Instagram / whoisbeccs Realitystar Rebecca Ries' Baby

