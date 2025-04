"Viel geweint": Rebecca Ries und ihr Baby durften nach Hause

Rebecca Ries, bekannt aus der Show Temptation Island V.I.P., hat in den vergangenen Tagen ein bedeutendes neues Kapitel in ihrem Leben begonnen: Sie ist erstmals Mutter geworden. Vor Kurzem durfte sie das Krankenhaus verlassen und ist nun mit ihrem Sohn Malik Emilio zu Hause. In einer emotionalen Instagram-Story teilte sie ihre ersten Gedanken: "Als ich heute das Krankenhaus verlassen habe, habe ich wirklich realisiert, dass mein Leben als Mama jetzt richtig losgeht. Ich habe heute unglaublich viel geweint." Ihre Liebe für Emilio beschrieb sie als grenzenlos und betonte, dass seine Geburt ihr Leben für immer verändert habe.

In einer weiteren Story enthüllte Rebecca, wie überwältigt sie von ihren Gefühlen ist. "Kann mich jemand kneifen? Ich bin unglaublich dankbar. Dass ich so emotional werde, hätte ich wirklich nicht gedacht, aber dieser kleine Mensch hat alles verändert", schrieb sie zu einem Bild, das sie sichtlich bewegt mit ihrem Sohn in den Armen zeigt. Vor wenigen Tagen hatten sie und ihr Partner Göktug Göker ihr erstes Kind als "größtes Wunder unseres Lebens" der Öffentlichkeit vorgestellt und dabei verkündet, dass ihr Sohn den Namen Malik Emilio trägt. Details zur Geburt oder weitere Informationen zum Baby gab die stolze Mama bislang nicht preis.

Für Rebecca und Gök war der Weg zu ihrem Familienglück ein ungewöhnlicher. Die beiden hatten sich kennengelernt, als Rebecca gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Adrian Alian an dem Realityformat "Temptation Island V.I.P." teilnahm. Schon während der Show wurde klar, dass zwischen Rebecca und Gök eine besondere Verbindung bestand. Nach dem Ende der Sendung überraschten die beiden nicht nur mit der Bekanntgabe ihrer Beziehung, sondern auch mit ihren Babynews. Heute scheint das Glück perfekt: Ihr Sohn sei jetzt ihr "größtes Geschenk", "Unser Zuhause im Kleinformat" und der Mittelpunkt ihres Lebens.

Instagram / whoisbeccs Realitystar Rebecca Ries' Baby

Instagram / goektugoeker Gök und Rebecca Ries, TV-Bekanntheiten

