Brittany Cartwright will absolut kein Liebescomeback mit Jax

Für Brittany Cartwright (36) gibt es kein Zurück mehr. Im Podcast "I Do, Part 2" stellte die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit klar, dass es zwischen ihr und ihrem Noch-Ehemann Jax Taylor (45) aus und vorbei ist. "Wir werden niemals wieder zusammenkommen", betonte sie mit Nachdruck. Zwar gestand sie, dass sie nach der Trennung manchmal einsam gewesen sei und Zweifel aufgekommen seien, doch die Entscheidung, sich zu trennen, bereue sie nicht: "Ich weiß, dass ich so viel mehr wert bin und so viel besser sein kann als das, was er mir angetan hat. Das ist eine Zuversicht, die ich vorher nie hatte."

Die Ehe der beiden war immer wieder von Konflikten und Schwierigkeiten geprägt. Ihre größte Hürde war Jax' Suchtproblem. "Ich mache gerade eine Menge Dinge mit meiner mentalen Gesundheit durch. Es ist ein wirklich schwieriger Prozess", gestand der Realitystar im April des vergangenen Jahres zu Gast bei "Watch What Happens Live With Andy Cohen". Gleichzeitig betonte der Unternehmer, dass er und Brittany aufgrund ihres Sohnes Cruz weiterhin ein gutes Verhältnis hätten: "Wir sehen uns jeden Tag, wir bringen unseren Sohn jeden Tag zusammen zur Schule, wir gehen zum Schwimmunterricht, wir gehen zum Fußball – wir machen also alles."

Inzwischen scheint sich die Beziehung der beiden US-Stars deutlich verschlechtert zu haben. Im März beichtete Jax, jahrzehntelang abhängig von Kokain gewesen zu sein. Brittany erklärte daraufhin im Podcast "When Reality Hits", dass sie ihrem Ex auch nach seinem Entzug nicht vertraue. "Ich mache seine Drogentests selbst, aus Sicherheitsgründen für meinen Sohn. Ich werde das noch eine Weile so handhaben", stellte sie klar. Noch dazu erzählte die 36-Jährige, dass Jax immer noch zu Wutausbrüchen neige.

Instagram / brittany Brittany Cartwright mit Sohn Cruz, Dezember 2024

Getty Images Jax Taylor, TV-Bekanntheit

