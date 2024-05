Darum trennten sich Jax Taylor und Brittany Cartwright!

Jax Taylor (44) schüttet sein Herz aus und erklärt, welche Gründe tatsächlich hinter der Trennung von seiner Frau Brittany Cartwright (35) stecken! Nachdem die "Vanderpump Rules"-Stars im Februar verkündeten, eine Beziehungspause einzulegen, spricht er jetzt bei "Watch What Happens Live With Andy Cohen" über das vorläufige Liebes-Aus – und nimmt die Schuld dafür auf sich. "Ich mache gerade eine Menge Dinge mit meiner mentalen Gesundheit durch. Es ist ein wirklich schwieriger Prozess", betont er. Darunter habe beispielsweise auch ihr gemeinsames Sexleben gelitten. Untreue habe bei der Trennung aber keine Rolle gespielt.

Für seine Ex Brittany hat Jax trotz der Beziehungspause nur positive Worte übrig. Er schwärmt beispielsweise von dem Co-Parenting und dem gemeinsamen Umgang mit ihrem kleinen Sohnemann Cruz. "Wir sehen uns jeden Tag, wir bringen unseren Sohn jeden Tag zusammen zur Schule, wir gehen zum Schwimmunterricht, wir gehen zum Fußball – wir machen also alles", zählt der US-amerikanische Realitystar auf. Das Verhältnis zu seiner Ex beschreibt er zudem als "herzlich".

Auch Brittany packte in der Vergangenheit bereits über die Trennung aus. Gegenüber People berichtete die Familienmutter Anfang April, dass sie eines Morgens "eine Belastungsgrenze" erreicht habe und sich daraufhin Gedanken um die Ehe gemacht habe. "Es war fast so, als wäre ein Schleier gelüftet worden. Mir ist aufgefallen, dass in unserer Beziehung alles falsch gelaufen ist und das hat mich wachgerüttelt. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen", beschrieb sie die Situation.

Instagram / brittany Jax Taylor, Brittany Cartwright und ihr gemeinsamer Sohn Cruz

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, Reality-TV-Stars

