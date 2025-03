Ein Multitalent: Er ist neu bei "Alles was zählt" dabei

Leif Lunburg (23) ist das neue Gesicht in der RTL-Soap Alles was zählt. Der junge Schauspieler bringt für seine Darstellung nicht nur jede Menge Talent mit, sondern auch eine spannende Vorgeschichte aus der Musical-Welt. Von 2011 bis 2013 verkörperte er im Disney-Musical "Tarzan" in Hamburg den kleinen Tarzan. Diese Erfahrung habe seine Leidenschaft für Schauspiel, Gesang und Tanz geweckt. "Da habe ich mich so ein bisschen in Schauspiel, Gesang und Tanz verliebt", verriet der heute 23-Jährige in einem Interview mit RTL. Mut und Selbstbewusstsein vor der Kamera und auf der Bühne hat er also bereits bewiesen, und diese Energie bringt er nun auch ins "Alles was zählt"-Universum mit.

Bei "Alles was zählt" übernimmt Leif die Rolle des 17-jährigen Lennox, eines talentierten Kickboxer, dessen Leben alles andere als leicht verläuft. Lennox stammt aus einem schwierigen sozialen Umfeld und gerät immer wieder in Konflikte mit dem neuen gewalttätigen Partner seiner Mutter. Die Auseinandersetzungen eskalieren, bis Lennox beschließt, diesen aus der Wohnung zu werfen, was dazu führt, dass er mittellos auf der Straße landet. "Er wird durch diese harte Welt geprägt, aber dann gibt es einen Wendepunkt, als er Daniela kennenlernt und ihr das Leben rettet", erklärte Leif begeistert über seine neue Rolle.

Abseits seiner Schauspielkarriere ist Leif ein echtes Multitalent, das seine künstlerischen Interessen vielseitig lebt. Fans des jungen Darstellers erinnern sich sicherlich auch an seine beeindruckende Musik-Performance beim Disney-Musical – ein Traumstart für einen Künstler. Nun möchte er mit "Alles was zählt" neue Wege gehen und die Zuschauer mit seiner Darstellung in den Bann ziehen. Ob Schauspiel, Gesang oder Tanz – Leif schafft es, seine Passion in verschiedenen Bereichen auszuleben und das Publikum jedes Mal aufs Neue zu begeistern. Die Rolle des Lennox dürfte damit nur der Anfang einer vielversprechenden Laufbahn sein.

Leif Lunburg, Schauspieler und Sänger

Nadine Klein bei "Alles was zählt"

