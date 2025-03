Julia Augustin kehrt endlich zu "Alles was zählt" zurück

Julia Augustin (37) war viele Jahre ein wichtiger Teil von Alles was zählt. Im Jahr 2021 verabschiedete sich die Schauspielerin jedoch von der beliebten Vorabendserie – bis jetzt! Wie RTL berichtet, kehrt sie für einen Gastauftritt in die Rolle der Dr. Vanessa Steinkamp zurück und wird ab dem 21. Mai wieder auf den Bildschirmen der Zuschauer zu sehen sein. Und worauf dürfen sich diese freuen? "Auf eine Vanessa, die auf jeden Fall mal die Lage checkt, sich um die Familie kümmert und vielleicht mit dem einen oder anderen auch mal Tacheles redet, aber auch sehr warme Momente. [...] Es wird eine sehr spannende Storyline geben, die einfach genau meinem Geschmack entspricht", verrät sie.

Die Pause der 37-Jährigen dauerte knapp vier Jahre. In ihrer freien Zeit lag sie allerdings alles andere als auf der faulen Haut – auch wenn sie ihre Auszeit zunächst in vollen Zügen genoss. "Ich habe erstmal sehr viel Ruhe und Zeit für mich gebraucht und mit meinem Verlobten, den Hunden und der Katze die Ruhe auf dem Land genossen", erzählt Julia und führt weiter aus: "Nach meiner kleinen Sabbatphase habe ich dann mal einen Blick hinter die Kamera geworfen und ein Volontariat zur Redakteurin gemacht. Außerdem habe ich ein paar Sachen gedreht und unser Haus renoviert."

Ihr Comeback bedeutet nicht nur den Fans sehr viel, sondern löst auch bei der gebürtigen Hamburgerin viele Glücksgefühle aus. Wie sie im Interview anmerkt, ist sie am Set der RTL-Daily nämlich "großgezogen worden". "Auf eine Art ist es auch mein Zuhause. Mit Silvan (64), Tatjana (61) und Kaja (43) habe ich wahrscheinlich genauso viel Zeit in meinem Leben verbracht, wie mit meiner echten Familie", verdeutlicht Julia. Es ist also kein Wunder, dass sie gerne auf ihre Zeit bei "Alles was zählt" zurückblickt.

RTL / Julia Feldhagen Julia Augustin von "Alles was zählt"

Instagram / julia.augustin_ Lars Korten, Kaja Schmidt-Tychsen, Julia Augustin, Silvan-Pierre Leirich und Tatjana Clasing

