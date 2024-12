Maisie Smith unterstützt Max George vor seiner Herz-OP

Max George (36), Sänger der Band The Wanted, musste sich wegen eines ernsthaften Herzproblems ins Krankenhaus begeben. Die Diagnose: ein atrioventrikulärer Block des Typs 2:1, der eine Notoperation erforderlich macht. Seine Freundin, die Tänzerin Maisie Smith (23), teilte nun ein Foto auf Instagram, das sie Händchen haltend an Max' Krankenhausbett zeigt. "Stolz auf dich", schrieb sie dazu und gewährte damit einen kleinen Einblick in die schwierige Phase, die die beiden aktuell durchleben. Die Ärzte beschlossen, die Operation vorzuziehen, da Max' Herzfrequenz über eine Woche hinweg keinerlei Verbesserung zeigte.

Max selbst hatte seine Fans auf Instagram über seine Situation informiert und geschrieben, dass er dank schneller Scans Hoffnung auf eine baldige Verbesserung hat. "Es sieht so aus, als würde die Operation viel früher stattfinden, als die Ärzte ursprünglich dachten", berichtete er. Trotzdem bleibt die Situation für den Sänger herausfordernd und emotional belastend. Während er über den genauen Eingriff noch keine Details bekannt gab, erklärte er, dass möglicherweise ein Herzschrittmacher oder Defibrillator nötig sei. Gleichzeitig zeigte sich Max dankbar für die überwältigende Unterstützung seiner Fans und seiner Familie. Besonders bedeutungsvoll sei für ihn die Nähe und Stärke, die ihm Maisie in dieser schwierigen Zeit gibt.

Max und Maisie sind seit Sommer 2022 offiziell ein Paar und lernten sich ursprünglich während der "Strictly Come Dancing"-Tour näher kennen. Seitdem wohnen die beiden zusammen und arbeiten aktuell gemeinsam an ihrem Traumhaus. Maisie hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr die Beziehung zu Max ist, und unterstützt ihn nun tatkräftig bei seiner Genesung.

Anzeige Anzeige

Instagram / maxgeorge Max George, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / maxgeorge Max George, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige