Nach Herz-OP: Max George durfte für Weihnachten nach Hause

Vergangene Woche gab Max George (36) Details über seine Herzschrittmacher-OP preis. Über Instagram betitelte er den kleinen Helfer als "das beste Weihnachtsgeschenk" und freute sich, die Notoperation hinter sich zu haben. Diese ging durch eine kollabierte Vene nicht ganz ohne Komplikationen vonstatten. Jetzt meldet sich der Sänger erneut über seine Story mit den Worten: "Es ist Zeit, nach Hause zu gehen." Max darf nach über zehn Tagen Krankenhausaufenthalt pünktlich zu Weihnachten wieder in seine eigenen vier Wände.

Auf die freudigen Weihnachtsnachrichten folgt ein Statusupdate zu seinem Zustand. "Die Zahlen sind wesentlich besser", betont der 36-Jährige, während er noch im Krankenhausbett liegt. "Ich fühle mich ein bisschen kaputt und habe heute viel geschlafen, anscheinend werde ich in den nächsten Wochen noch durchgetestet", fährt er fort. Er erklärt, dass er laut den Doktoren irgendein Problem mit seinen Lungen habe, doch damit wolle er sich jetzt nicht in Besorgnis stürzen.

In der darauffolgenden Story liegt das The Wanted-Mitglied schon auf seiner eigenen Couch. "Frohe Weihnachten an alle, ich wollte kurz Bescheid geben, dass ich wieder zu Hause bin und gerade auf meine wunderschöne Freundin warte, bis sie ankommt." Die Vorfreude auf seine Partnerin Maisie Smith (23) scheint riesig zu sein. Letztere unterstützte ihren Freund bei seiner schweren OP sehr. Auf Instagram teilte sie sogar einen Beitrag, auf welchem sie Händchen haltend an Max' Krankenhausbett saß. Dazu schrieb die Tänzerin: "Ich bin stolz auf dich."

Anzeige Anzeige

Instagram / maxgeorge Max George, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / maxgeorge Max George und Maisie Smith im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige