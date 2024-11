So viel soll Nina Dobrevs Verlobungsring gekostet haben

Nina Dobrev (35) und Shaun White (38) sind verlobt! Vor wenigen Wochen hielt der Snowboard-Profi um die Hand der Vampire Diaries-Schauspielerin an – und zwar mit einem sehr kostbaren Ring! Das Schmuckstück ist besetzt mit einem Fünf-Karat-Diamanten und wurde von der Luxusdesignerin Lorraine Schwartz kreiert. Die Edelsteinexpertin Laura Taylor schätzt den Wert des Klunkers im Gespräch mit The Zoe Report auf 200.000 bis 250.000 Euro. Sollte der Diamant natürlichen Ursprungs sein, könnte Shaun dafür sogar noch tiefer in die Tasche gegriffen haben.

Im Oktober ging der 38-Jährige vor seiner Liebsten auf die Knie, doch eigentlich hatte er schon vorher zwei Versuche unternommen, ihr die Frage aller Fragen zu stellen. Im Interview mit Vogue verriet er, dass erst Ninas schwerer Dirt-Bike-Unfall dazwischenkam, dann plante er einen Heiratsantrag im Urlaub in Südafrika. Aber durch ständige Nachfragen von Freunden musste er auch diesen Plan wieder verwerfen. Schlussendlich überlegte er sich, seine Partnerin in New York zu überraschen. Er fakte eine Dinnereinladung von Vogue-Chefin Anna Wintour (75) und lockte Nina so in ein Restaurant, wo er mit üppigen Blumenarrangements auf sie wartete.

Die 35-Jährige sagte ja, aber war total perplex. Sie habe mit dem Antrag gar nicht gerechnet. "Er hat die Einladung so echt wirken lassen", meinte sie im Gespräch mit dem Magazin. Sie habe einen totalen Schock bekommen: "Ich bin einfach erstarrt und habe ihn angestarrt." Als der Schreck verflogen war, war die Beauty aber überglücklich. Sie und Shaun hatten ihre Beziehung Anfang 2020 öffentlich gemacht und gelten seither als eines der Traumpaare Hollywoods.

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im September 2024

